《中日對照讀新聞》外国人誘客照準くっきり 台湾最重要地域－招攬外國旅客目標鎖定台灣最重要
◎林翠儀
宮城県は、海外との交流で県内経済を活性化させる「みやぎ国際戦略プラン」の第4期計画（2017～20年度）案をまとめた。同プランでは初めて訪日外国人旅行者、県内からの海外渡航者の促進を基本方針の一つに掲げ、推進姿勢を鮮明にした。
宮城縣希望透過海外交流以活絡縣內經濟的「宮城國際戰略計畫」第4期計畫（2017至2020年度）方案，已彙整出爐。計畫中首次將訪日外國旅客與縣內出國者的促進列入基本方針之一，推動的態度十分明確。
外国人旅行者誘致の最重要地域に台湾、重要地域に中国、韓国、香港を位置付けた。東北各県などと連携した取り組みを推進。目標値は外国人宿泊者数50万人（20年度）、仙台空港国際線乗降客数41万人（19年度）に設定した。
外國旅客的招攬將台灣列為最重要地區，中國、南韓及香港則列為重要地區。未來將與東北各縣聯手推廣，預定目標值2020年度外國住宿旅客達50萬人、2019年度仙台國際機場的進出旅客人數達41萬人。
東京電力福島第1原発事故の影響で、重点市場の中でも韓国と香港からの観光客数回復が遅れていると指摘。正確な情報発信とともに、風評の影響を受けにくいゴルフやスキーなど特定目的旅行の積極的な誘致を図る。
受到東京電力公司福島第一核電廠事故影響，即使列為重點市場的南韓及香港，到訪旅客人數的回復狀況仍相當緩慢。縣府力圖在傳達正確情報的同時，以較不受流言影響的高爾夫球或滑雪等特定目的行程，積極招攬旅客。
《新聞辭典》
くっきり：鮮明、清楚、分明
例：. 快晴（かいせい）と空気（くうき）が澄（す）んでいるためか富士山（ふじさん）がくっきり見（み）えた。（可能是因為天氣晴朗再加上空氣清澄，富士山清晰可見。）
図る（はかる）：謀求、企圖、力求
例：自己（じこ）実現（じつげん）を図るというのは、好（す）きに遊（あそ）ぶということ。 好きに遊ぶことが一番（いちばん）結果的（けっかてき）に自己実現になる。（謀求自我實現，說穿了就是盡情地玩。盡情玩的最終結果就會實現自我。）
漢字を読みましょう
誘客（ゆうきゃく）／照準（しょうじゅん）／活性化（かっせいか）／姿勢（しせい）／誘致（ゆうち）／連携（れんけい）／重点（じゅうてん）／回復（かいふく）／風評（ふうひょう）
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標題：《中日對照讀新聞》外国人誘客照準くっきり 台湾最重要地域－招攬外國旅客目標鎖定台灣最重要
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