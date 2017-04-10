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河童太醜 宣傳觀光嚇哭小孩

2017-04-10

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本兵庫縣福崎町以河童、天狗等妖怪發展在地觀光成效良好，去年登場的河童吉祥物因為造型猙獰恐怖，讓孩童們聞風喪膽，但卻也因此闖出名號，成為當地的「招財貓」。

福崎町是日本民俗學大師柳田國男的故鄉，柳田在他的代表作「故鄉七十年」提到當地傳說的河童「河太郎」，專門在河裡尋找游泳的孩童，拔掉他們身上的塞子「尻子玉」吃掉，造成孩童溺斃。

福崎町在二○一四年將柳田筆下描述的鄉土妖怪立體化，並把當地的一座公園改造成妖怪樂園，公園水池安裝了一隻造型恐怖的河童「河次郎」，每半小時浮出水面一次，推出後馬上引發話題，人口僅有二萬人的福崎町，一四年吸引九萬名觀光客到訪，一五年更暴增到三十五萬人。

福崎町為了拍攝宣傳影片，前年花了上百萬圓訂製一件河童道具服，町公所為了物盡其用，去年配合町裡的祭典活動，由真人穿著道具服變身為河童吉祥物登場。原本待在公園水池裡的「河次郎」，突然出現在祭典裡，嚇壞了現場的小朋友，哭的哭、逃的逃，雖然極度恐怖但卻再度引爆人氣。

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  • 日本兵庫縣福崎町的河童吉祥物，因為造型猙獰恐怖，經常把孩童嚇得哇哇叫。（取自網路）

    日本兵庫縣福崎町的河童吉祥物，因為造型猙獰恐怖，經常把孩童嚇得哇哇叫。（取自網路）

  • 日本兵庫縣福崎町的河童吉祥物，因為造型猙獰恐怖，經常把孩童嚇得哇哇叫。（取自網路）

    日本兵庫縣福崎町的河童吉祥物，因為造型猙獰恐怖，經常把孩童嚇得哇哇叫。（取自網路）

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