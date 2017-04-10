女主播報車禍 死者竟是老公

2017-04-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕世事無常！印度地方電視台「IBC-24」一名新聞女主播，八日一如以往報導一則突發的車禍消息時，意外發現死者之一竟然是自己的丈夫，但她秉持著專業精神，在青天霹靂下依然保持鎮定完成播報，結束後才崩潰落淚。

根據《印度斯坦時報》和《每日郵報》報導，二十八歲的卡雅（Supreet Kaur）在印度東部恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）收視率首屈一指的IBC-24電視台擔任新聞主播。八日上午，卡雅報導一則突發的車禍新聞，並與一名現場記者連線，讓對方先行說明狀況，再由她誦讀失事的私家車輛品牌、事發地點和時間，以及三人喪命、兩人重傷等訊息，唯獨無法得知死者姓名。

然而，卡雅根據現有資料，逐漸發現失事車輛與丈夫卡瓦德（Harshad Kawade）乘坐的車輛同款，且丈夫亦會經過事發地段，因而發現死者之一正是自己的伴侶。在獲知丈夫的車輛遭貨車撞擊、不幸天人永隔的殘酷事實後，卡雅依舊保持冷靜、繼續報導至少十分鐘，當拍攝停止後，她才任由情緒崩潰，在攝影棚內哭成了淚人兒。

卡雅的同事指出，卡雅已在該電視台工作九年，是深受喜愛的主播之一。當天，在卡雅播報該則新聞之際，新聞製作團隊亦發現事實，但拍攝途中不便告知，直到報導結束才由警方致電通知其丈夫去世的消息。不過，遭遇親人生離死別的卡雅，奮力壓抑著悲傷與不安，盡責將份內工作完成，讓與她共事的同事，紛紛為她處變不驚的精神感到心疼，同時也深深「以她的敬業為榮」。