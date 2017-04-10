女婿軍師鬥太兇 川普出手
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國川普政府近日傳出人事洗牌消息，主因是白宮西廂辦公室的權力鬥爭，川普倚重的兩大心腹——女婿兼高級顧問庫希納和首席策士巴農鬥得水火不容。不過，白宮高級官員八日透露，川普已下令兩人面對面化解歧見，以結束宮廷內鬥。
白宮匿名官員指出，庫希納與巴農已於七日見面，兩人離開前同意言歸於好。白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）示意他們，如在政策上有所歧見，應該對內發表，專注於總統的施政議題。庫希納與巴農的鬥爭於最近幾週加劇，兩人對健保、移民禁令和敘利亞戰事等議題的觀點大相逕庭。川普的前幕僚表示，儘管川普在商場上已習慣混亂，但他這次對兩人的內鬥已感到厭煩。
川普明顯偏愛女婿
據悉，兩人的政爭始於意識形態差異。庫希納試圖將川普拉回主流路線，並與白宮經濟委員會主席柯恩（Gary Cohn）、白宮資深顧問鮑爾（Dina Powell）等溫和力量結盟。反之，巴農與其盟友則自成一派，堅持川普競選時的極右路線，批評庫希納等人是「白宮內的民主黨人」。
然而，川普顯然偏愛自己的女婿。他於近日對國家安全會議（NSC）進行人事改組，將巴農從固定列席名單中剔除。一名前幕僚透露，新任政府初期步履蹣跚，巴農成為箭靶，因為川普注重結果。
另外，數名前幕僚指出，蒲博思可能也會官位不保，因為他未能掌握這次內鬥，柯恩有望取代其職位；但有知情人士認為，蒲博思的地位不會動搖。另一名川普愛將、白宮資深顧問康威近日因為屢次失言，能見度日益減少。她是此次「川習會」上少數沒有露面的資深顧問。
針對人事洗牌傳聞，白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）七日鄭重駁斥，強調此乃有心人士刻意編造，企圖分散各界對政府功績的注意力，例如對敘動武、大法官任命案通過等政績。川普的老友、 媒體「Newsmax」執行長魯迪（Chris Ruddy）透露，川普認可內部辯論，但厭惡內部消息或批評走漏。關於白宮人事會否改組，他強調川普總是忽視旁人意見，長期留用自己喜愛的人士。
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