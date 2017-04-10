IS趕盡殺絕 埃及科普特人宿命
科普特人約佔埃及人口一成
〔編譯魏國金／綜合報導〕科普特基督徒（Coptic Christians，或稱科普特人）約佔埃及九千兩百多萬人口中的十分之一，過去他們便不時遭穆斯林攻擊。在二○一三年埃及民選的伊斯蘭主義者總統穆希遭軍方罷黜後，伊斯蘭主義者與好戰份子指控科普特人支持軍方，他們遭遇的攻擊也隨之攀升。而自二○一四年伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）從伊拉克與敘利亞擴散到埃及，並鎖定宗教少數族群展開無情攻擊後，科普特基督徒的處境更加艱險。
據稱科普特人是在公元一世紀時信奉基督教的古埃及人後裔；公元四○○年至八○○年間，基督教是埃及絕大多數人口信仰的宗教，該詞在古典阿拉伯語中曾是所有埃及人的代稱。但隨著大部分埃及居民信奉伊斯蘭教，該詞現在專指埃及的基督徒，也是中東地區最大的基督教族群。最有名的科普特人是曾在一九九二年到九六年擔任聯合國秘書長的蓋里。
人權觀察組織指出，在二○一三年八月中旬，埃及安全部隊驅離穆希支持者在開羅的兩個紮營抗議行動後，埃及各地有超過四十間教堂，在短短兩週間遭到攻擊。之後，國際特赦組織說，超過兩百名基督徒所屬房產被攻擊，至少四人喪生。
處境未隨埃及政爭落幕轉好
科普特人的處境並未隨著埃及政爭的落幕而緩解。近幾年，在埃及西奈半島對軍警發動攻擊的ＩＳ改變策略，鎖定基督徒平民進行攻擊，並擴大攻擊範圍到埃及本土。去年十二月，ＩＳ一名自殺炸彈客在開羅的一場主日彌撒中展開攻擊，造成二十九名基督徒死亡。今年二月，在ＩＳ公佈影片呼籲對科普特基督徒展開攻擊後，約兩百五十名基督徒逃難到蘇伊士運河的伊斯梅利亞市。國際特赦組織三月發表的報告說：「科普特教會、住家被縱火，人身被攻擊，資產遭劫掠。」
九日在坦塔教堂爆炸案中失去一名姪兒的拉米感嘆說：「我們如此分裂要到幾時？任何與他們不同的人，不管他們是穆斯林或者基督徒，都被視為不信者，這些人還要存在多久？維安無力還要到幾時？」
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標題：IS趕盡殺絕 埃及科普特人宿命
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