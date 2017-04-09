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愛子公主上高中 水手服曝光

2017-04-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本皇太子德仁親王與皇太子妃雅子的十五歲獨生女愛子，八日進入她從幼稚園一路就讀的私立貴族學校「學習院」高中部。在父母冒雨出席見證下，她和近兩百名新生共同參加女子高等科入學式，表達「希望能與老師和朋友們一起度過充實的高中生活」願望，一掃去年秋天身體欠佳而在中等科缺課近一個半月的陰霾。

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  • 愛子8日進入「學習院」高中部。（路透）

    愛子8日進入「學習院」高中部。（路透）

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