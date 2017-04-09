上班要踏高跟鞋 加拿大卑詩省喊禁

2017-04-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大卑詩省（ＢＣ，或稱英屬哥倫比亞省）已修法禁止老闆規定女性員工上班時須穿高跟鞋。

卑詩省「綠黨」黨魁魏佛三月提出「旨在防止雇主基於性別、性別表現或性別認同，做出不同的鞋類和其他規定」法案。卑詩省政府雖未採納魏佛所提議案，但修改該省「勞工補償法」有關鞋類的規定。卑詩省女省長克拉克說，「本省若干職場，要求婦女上班時要穿高跟鞋，政府認為這是錯的，我們正修改此規定，以停止不安全且歧視行為。」

克拉克指出，強制穿高跟鞋的法規「屬職場健康與安全議題」，穿高跟鞋「有因滑倒或跌倒導致身體受傷的風險，也可能因工作時，久穿高跟鞋而傷害腳、腿及背部」。

勞工補償法修法後，將確保在職場所穿的鞋類於設計、製作與材質上，都讓勞工安全工作，並確保老闆不能要求員工必須穿有違標準的鞋子。專家指出，部分行業希望婦女穿短裙、擦口紅的議題，還需更廣泛地討論。

二○一五年五月法國坎城影展傳出，部分女性由於未穿高跟鞋而遭禁止入場看電影，引發強烈反彈。