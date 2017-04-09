| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

上班要踏高跟鞋 加拿大卑詩省喊禁

2017-04-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕加拿大卑詩省（ＢＣ，或稱英屬哥倫比亞省）已修法禁止老闆規定女性員工上班時須穿高跟鞋。

卑詩省「綠黨」黨魁魏佛三月提出「旨在防止雇主基於性別、性別表現或性別認同，做出不同的鞋類和其他規定」法案。卑詩省政府雖未採納魏佛所提議案，但修改該省「勞工補償法」有關鞋類的規定。卑詩省女省長克拉克說，「本省若干職場，要求婦女上班時要穿高跟鞋，政府認為這是錯的，我們正修改此規定，以停止不安全且歧視行為。」

克拉克指出，強制穿高跟鞋的法規「屬職場健康與安全議題」，穿高跟鞋「有因滑倒或跌倒導致身體受傷的風險，也可能因工作時，久穿高跟鞋而傷害腳、腿及背部」。

勞工補償法修法後，將確保在職場所穿的鞋類於設計、製作與材質上，都讓勞工安全工作，並確保老闆不能要求員工必須穿有違標準的鞋子。專家指出，部分行業希望婦女穿短裙、擦口紅的議題，還需更廣泛地討論。

二○一五年五月法國坎城影展傳出，部分女性由於未穿高跟鞋而遭禁止入場看電影，引發強烈反彈。

廣告
  • 高跟鞋示意圖（美聯社）

    高跟鞋示意圖（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞工安全 高跟鞋
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：上班要踏高跟鞋 加拿大卑詩省喊禁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.