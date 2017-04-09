和平最後一哩路 巴斯克民兵繳械
2017-04-09
〔編譯茅毅／綜合報導〕停止活動五年多的西班牙巴斯克（Basque）武裝分離主義者團體「巴斯克祖國與自由黨」（ＥＴＡ，「艾塔」），八日將剩餘武器繳械，成為終結該組織四十三年暴力活動的最後一哩路。艾塔近半世紀的分離主義運動共釀八二九死（一說為逾八五○死），死者多為西班牙人。
西班牙艾塔爭獨立 半世紀釀八百餘死
二○一一年，艾塔宣布結束半世紀以來的武裝行動，但未宣布解散或解除武裝。法國與西班牙都想要艾塔正式解散，而在此之前，兩國要求該組織先行繳械。艾塔六日向法國當局交出一份載有該組織十二處武器藏匿地點的清單，均位於法國西南部。然繳械能否有助撫平該組織在西國及其北部巴斯克地區造成的長達數十年社會分裂，仍有待觀察。
專家認為，由於艾塔藏匿的武器已愈來愈少且多老舊，故該組織此舉實屬象徵性質。專家此前研判，艾塔所餘武器不過一三○把手槍及兩公噸炸藥。
目前約三五○名艾塔成員被關押，少數仍在逃。迄今仍有幾百件與艾塔有關的命案未破，該組織繳械可能有助追查凶手。艾塔最近尋求以解散來交換法、西當局給予特赦或改善其落網成員在獄中的待遇，不過，法、西政府立場一致，堅拒做出任何讓步。
艾塔於一九五九年組成，當時西班牙在佛朗哥（Francisco Franco）將軍獨裁統治下，壓迫西國境內的巴斯克與其他文化。艾塔稱，其目標為在西、法兩國邊境的庇里牛斯山兩側之巴斯克地區建立一個獨立國家，且巴斯克人擁有獨特文化與古老的巴斯克語。
一九六八年，第一個在艾塔恐攻下喪命的死者為西國國民警衛隊（Civil Guard）警員，接著是一位警察局長，此後該組織開始鎖定政治人物、公務員和記者，還有不願乖乖向該組織上繳「革命稅」的企業代表。
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