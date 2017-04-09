恐攻集中軟目標 交通工具成武器
2017-04-09
〔編譯魏國金／綜合報導〕近期發生在尼斯、柏林與倫敦，及才發生在斯德哥爾摩的汽車攻擊，皆凸顯了維安難題：槍枝與爆裂物可嚴禁，但汽車對許多人來說是不可或缺的運輸工具。設路障也許能防範類似攻擊，卻不是最完美的手段。
自一九九○年代起，歐美城市設置路障，以因應汽車炸彈攻擊。第一批路障在華盛頓設置時，外觀相當粗糙：稱之為紐澤西護欄的巨大水泥塊，常設置在政府建物與紀念碑周邊，確實達到保護功能，視覺效果卻很糟，華盛頓郵報一九九八年的評論質疑：「安全必須意味醜陋嗎？」
自此，路障設施出現了細緻化的發展。永久防護柱防範數起恐攻，例如，二○○七年格拉斯哥機場攻擊案，當時一輛載滿丙烷罐的車子被防護柱阻絕駛入航廈。在美國，防撞、防攻擊的防護柱如今廣設在軍事與政府建物、民間機構及加強警戒區周邊。而英國等國也採取類似措施，路面設置許多障礙物，讓重型卡車無法高速行駛。
然而，「伊斯蘭國」鼓勵對都市中保護最弱的「軟目標」展開攻擊，法國尼斯恐攻發生在濱海徒步區，柏林是耶誕市集，斯德哥爾摩是購物徒步區。保障這些為數眾多的軟目標若非不可能，也是非常困難，在柏林恐攻後，柏林警察首長康德特說，「簡單的事實是：軟目標幾乎無限量，因此卡車殺人的可能性很多」。
不過，柏林攻擊凸顯立法或許有幫助。用來展開攻擊的四十噸重卡車被認為在攻擊發生時，其設置的緊急煞車系統有發揮作用，如今歐盟對大卡車要求強制安裝該系統，德國官員說，這項先進科技或許救了許多生命。
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