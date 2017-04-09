瑞典卡車恐攻 IS支持者被捕

2017-04-09

〔編譯魏國金／綜合報導〕瑞典警方八日清晨逮捕涉嫌在斯德哥爾摩市中心進行卡車恐攻的男子。瑞典媒體報導，這名三十九歲男子來自烏茲別克，是恐怖組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）的支持者。該男涉嫌七日下午駕駛偷來的啤酒運貨車衝撞徒步購物街，並撞入一家百貨公司，造成四人死亡，十五人受傷，瑞典總理洛夫文定調這是一起恐怖攻擊。

情報監控對象 來自烏茲別克

瑞典警方在發布穿著灰色連帽外套的男子通緝照片不久，就在斯德哥爾摩北郊的馬斯塔區逮捕該男，警方說，他被捕的罪名是「涉嫌進行謀殺恐怖犯罪」。警方補充，不排除有其他共犯的可能。瑞典情報單位說，被捕男子過去就是情報監控對象。

瑞典警方在卡車內發現疑似爆裂物或燃燒彈的不明裝置，正由專家檢驗當中。這輛啤酒運貨車在斯德哥爾摩市中心多特寧加坦街遭竊，行進約五百公尺後衝撞進奧倫斯百貨，駕駛趁亂逃逸。斯德哥爾摩當局說，八日仍有十人，包括一名兒童留在醫院接受治療，其中兩名成人在加護病房搶救。

瑞典第一大報「每日新聞報」（Dagens Nyheter）八日頭版標題為：「恐怖行動襲擊首都之心。」。奧倫斯百貨公司牆面的大洞，顯示卡車衝撞當時的強大力道，行凶卡車已漏夜移走，群眾在該處留下鮮花，以示哀悼。瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）放下一束紅玫瑰後表示，「我非常悲傷」。

洛夫文表示將加強瑞典的邊界管控，他說，「恐怖份子要我們懼怕，要我們不能正常生活，但恐怖份子絕對不會擊敗瑞典」，他說，「你們不會戰勝我們，不會統治我們的生活，你們絕對不會得勝」。

目前沒有團體出面宣稱犯案，瑞典警方說，已加強邊界安檢。斯德哥爾摩上一次發生恐攻是在二○一○年十二月，一名自殺炸彈客同樣在多特寧加坦街引爆炸彈，炸死自己，另有數名行人輕傷。瑞典情報單位早就警告，斯德哥爾摩遲早會再受到攻擊。

這是繼英國倫敦與俄國聖彼得堡，兩週來的第三起歐洲大城恐怖攻擊，而近期發生在尼斯、柏林與倫敦的攻擊皆是由車輛行凶，ＩＳ也都宣稱犯案。