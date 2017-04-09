川婿鬥倒幕僚長? 白宮否認團隊內鬥
〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼白宮首席策士暨總統顧問巴農五日被踢出國家安全會議首長會議，美國新聞網站「AXIOS」七日驚爆，總統川普近期將對白宮人事進行重大改組，巴農與白宮幕僚長蒲博思官位尤恐不保。美國《華爾街日報》七日進一步追蹤發現，川普雖希望藉此終結上台不到三個月的新團隊內鬥，但一切疑再度由愛女伊凡卡的夫婿庫希納主導。
對此，白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）鄭重駁斥，強調相關報導「純屬虛構」，是有心人士企圖分散各界對新政府當天「大膽且具決定性」攻擊敘國等「成就」的注意力。
但根據《華爾街日報》取得的消息，川普七日下令攻擊敘利亞的決定，係受行政團隊中資深軍事將領影響，而這些將領近來不斷討好負責中東和平任務的庫希納，才促成這樁美國六年來首度介入敘國內戰的軍事行動。
《華爾街日報》指出，上月推翻歐版健保失敗，才是真正埋下川普換人火種：蒲博思身為白宮幕僚長，對川普政見屢屢跳票與支持度持續低迷等事難辭其咎。川普也從那時開始，請友人為他的重要幕僚們打分數；他本身對蒲博思表現尤其不滿，近日已向親信徵詢替代人選。
去年底才被川普提拔為「全國經濟委員會」主席的川普首席經濟策士柯恩（Gary Cohn）就是口袋名單之一，這和他是跨國銀行控股公司集團「高盛」前總裁的背景有關，因為庫希納與行政團隊中的「高盛幫」交好，支持全球主義觀點；隨著柯恩上台，民主黨與川普政府的惡劣關係有望改善。
不過柯恩已否認求官消息，強調蒲博思「正有效領導團隊」。
至於巴農去年八月因庫希納推薦而成川普選戰大將，採經濟民族主義論點的他，有責執行川普「美國優先」政見；但他的理念和庫希納、柯恩嚴重不合，儘管忠心耿耿而備受川普信任，仍可能被正式砍頭或調派新職。
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