無懼美彈 阿塞德續炸反抗軍

2017-04-09

〔編譯茅毅／綜合報導〕沙伊拉特空軍基地係敘利亞最大且最具戰略重要性的空軍基地之一，阿塞德政權可從此處派軍機打擊敘國境內由反抗勢力掌握的地區。不過，就算該基地在戰斧巡弋飛彈攻擊後嚴重受損，但因敘國空軍還有多處機場可供起降，對阿塞德軍事能力造成的影響仍屬有限。

遭轟不久 竟發動突襲

就在沙伊拉特空軍基地遇襲後不過幾小時，敘國軍機即突襲在該國北部及南部的反抗軍目標，其中包括汗舍孔鎮附近的一處目標，而該鎮四日慘遭化武攻擊，引發國際輿論譁然與美國發射飛彈。

克里姆林宮堅稱，五十九枚飛彈中僅廿三枚擊中基地，跑道絲毫未損。不過，一位美國官員稱，共有五十八枚命中目標，擊中多架軍機與掩體，還摧毀燃料區。「詹氏」分析師佛斯特表示，這次打擊雖將進一步削弱敘國空軍整體的空防及地面攻擊能力，但將不會使阿塞德政權再進行化武攻擊的能力弱化。

二○一二年六月駕「米格廿一」逃亡約旦的敘國中校飛官哈瑪德認為，轟炸沙伊拉特對阿塞德政權的軍事行動將沒有多大效果，跑道受損幾小時內就能修復，但要是通信系統與塔台被重創，就需幾週或幾月。

然而，哈瑪德表示，不管沙伊拉特受損多嚴重，阿塞德仍有其他選項。敘國境內共有廿五座空軍基地，仍在政府控制下的就有廿座。他指出，沙伊拉特係敘國起降第二頻繁的機場，預料該國起降第三頻繁、坐落在敘利亞中部的薩卡爾（Saqqal）空軍基地，將填補沙伊拉特受損造成的真空。