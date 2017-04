2017-04-08

◎周虹汶

Coca-Cola is featuring a different type of celebrity on its cans in China:Warren Buffett.

在中國,可口可樂正在它的罐上主打一款不一樣的名人:華倫.巴菲特(譯註:可口可樂公司翻譯為沃倫.巴菲特)。

The Atlanta company says it decided to feature a drawing of the billionaire investor on cans for the launch of Cherry Coke in the country. Buffett is a known fan of Cherry Coke, and his Berkshire Hathaway is Coke’s largest single shareholder.

這家亞特蘭大的公司說,為了在中國發表櫻桃可樂,它決定拿這位億萬富豪投資人畫像當罐子主角。巴菲特是廣為人知的櫻桃可樂迷,而他的伯克夏.海瑟威公司是可口可樂最大單一股東。

Shaun Rein, founder of the China Market Research Group, said business leaders in China tend to have an "outsized" following, in some case more than sports stars. Buffett is also seen as "a non-corrupt, down-to-earth" person in the country, Rein said.

「中國市場研究集團」創辦人雷小山說,企業領導者在中國往往擁有「規模超乎尋常」的擁護者,部分甚至比運動明星還多。雷小山說,巴菲特在中國也被視為「一個不貪、務實」的人。

Coke began selling Cherry Coke in China on March 10. The special edition Buffett cans will remain on shelves for a limited time. (AP)

可口可樂3月10日開始在中國販售櫻桃可樂。特別版巴菲特罐將在限定期間上架。(美聯社)

新聞辭典

feature:名詞,指特徵、容貌、期刊特輯、故事片;動詞,指描寫特徵、使具特色、做為號召物或重要角色、起主要作用。例句:This movie features a Taiwanese actor.(這部電影由一位台灣演員主演。)

launch:動詞,指啟動、計畫開展、著手進行;名詞,指投擲、大船上的小艇。例句:They are planning to launch a second offensive.(他們打算展開第二波攻勢。)

tend:動詞,指照料、護理、傾向。例句:Are we taking the road that tends east?(我們走朝東的那條路嗎?)