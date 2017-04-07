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《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業

2017-04-07

◎張沛元

His son’s high school graduation was a day Alfred La’Cap had been looking forward to — and one he didn’t think he would get to see.

兒子高中畢業曾是艾佛瑞德．拉凱普最引頸期盼的一天－－也是他覺得自己可能撐不到親眼目睹的日子。

La’Cap, 69, has terminal prostate cancer with a dire prognosis： He’s unlikely to make it to May.

69歲的拉凱普罹患攝護腺癌末期：他可能撐不過5月。

So administrators at Long Beach High School in Mississippi stepped in and held a graduation ceremony three months early.

因此，（美國）密西西比州長灘高中校方決定助他一臂之力，舉行一場提早3個月的畢業典禮。

The ceremony, held over the weekend in the family driveway, was a small, bittersweet one.

這場週末在這家人的車道上舉行的畢業典禮，是一場苦樂參半的小型儀式。

La’Cap’s son, Noah, was dressed in a red cap and gown and sat next to his father. Someone played "Pomp and Circumstance" on a cellphone. Family members dabbed their eyes.

穿戴紅色畢業帽與禮服的拉凱普之子諾亞，坐在父親身旁。有人用手機播放（美國高中畢業典禮上經常使用的）「威風凜凜進行曲」。家族成員輕拭（泛淚的）眼角。

Noah told WLOX-TV the family has come to terms with their difficult reality. He has accepted his father won’t be around to see him graduate college, start his first job, get married.

諾亞告訴WLOX-TV電視台，家人已認清令人難以面對的事實。他已接受父親不會看著他大學畢業、展開第一份工作與結婚。

新聞辭典

look forward to：慣用語，期待。

step in：慣用語，插手介入居中斡旋。例句：The king stepped in to end the anti-government protests.（國王介入干預，反政府抗議告終。）

come to terms with something：慣用語，逐漸接受（通常指所愛人之死）。例句：She has never really come to terms with her husband’s death.（她始終沒有真正接受丈夫的死。）

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