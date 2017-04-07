《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業
◎張沛元
His son’s high school graduation was a day Alfred La’Cap had been looking forward to — and one he didn’t think he would get to see.
兒子高中畢業曾是艾佛瑞德．拉凱普最引頸期盼的一天－－也是他覺得自己可能撐不到親眼目睹的日子。
La’Cap, 69, has terminal prostate cancer with a dire prognosis： He’s unlikely to make it to May.
69歲的拉凱普罹患攝護腺癌末期：他可能撐不過5月。
So administrators at Long Beach High School in Mississippi stepped in and held a graduation ceremony three months early.
因此，（美國）密西西比州長灘高中校方決定助他一臂之力，舉行一場提早3個月的畢業典禮。
The ceremony, held over the weekend in the family driveway, was a small, bittersweet one.
這場週末在這家人的車道上舉行的畢業典禮，是一場苦樂參半的小型儀式。
La’Cap’s son, Noah, was dressed in a red cap and gown and sat next to his father. Someone played "Pomp and Circumstance" on a cellphone. Family members dabbed their eyes.
穿戴紅色畢業帽與禮服的拉凱普之子諾亞，坐在父親身旁。有人用手機播放（美國高中畢業典禮上經常使用的）「威風凜凜進行曲」。家族成員輕拭（泛淚的）眼角。
Noah told WLOX-TV the family has come to terms with their difficult reality. He has accepted his father won’t be around to see him graduate college, start his first job, get married.
諾亞告訴WLOX-TV電視台，家人已認清令人難以面對的事實。他已接受父親不會看著他大學畢業、展開第一份工作與結婚。
新聞辭典
look forward to：慣用語，期待。
step in：慣用語，插手介入居中斡旋。例句：The king stepped in to end the anti-government protests.（國王介入干預，反政府抗議告終。）
come to terms with something：慣用語，逐漸接受（通常指所愛人之死）。例句：She has never really come to terms with her husband’s death.（她始終沒有真正接受丈夫的死。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 前進南海！ 杜特蒂下令佔領無人島
- 不只寶寶會亂入 直播時愛貓突入鏡市長傻眼！
- 求見代理總統 日駐韓大使吃閉門羹
- 《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 10人擬選彰市長 Q版文宣先搶鏡
- 年收支2500億// 蔣經國等165基金會 立法監管
- 文曄併購宣昶 10/1股份轉換
- 錄影存證 雙方皆有保障
- 防治腸病毒 遵守543原則
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 大馬人瘋羽球 飯店蹲點堵球星
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 年省八億利息 軍公教退休金明年起改月領
- 中橫中斷18年 梨山居民陳情再開通
- 美議員促川普續售台武器
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 嘉惠貧生 退休師喪夫捐出奠儀
- 台北》最快明年起 超商塑膠袋「可當垃圾袋」
- 自由廣場》台語播報別再將錯就錯
- 台灣這樣監控川習會
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名
- 瞎密！邵雨薇爆小樂超愛她
- 籃網挑戰4連勝 今日賽事預告與轉播
- 嘴歪眼斜又抽搐 港女來台救面子
- 裕國內線案 追加起訴前董座
- 前miss A孟佳單飛 中英文Rap超溜的
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 顏炳立︰房市偶見冬天陽光 尚未觸底
- 居住公平 社大︰打破區域界限
- 年改草案今付委 朝野攻防掀序幕
- 聯邦一卡通聯名卡 搭高鐵享2％回饋
- 憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
- 差1籃板大三元 魏少哨響還想抓
- Maker夢想行動教室 50偏校優先預約
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 「慢熱」神全 700打點倒數
- 算命須摸她大腿 性騷無罪要反告
- 買12支愛瘋7 打開全是整人玩具
標題：《中英對照讀新聞》Student gets early graduation ceremony so dying dad can watch 學生提前舉行畢業典禮好讓垂死父親能看他畢業
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email