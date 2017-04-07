化武滅門 同一家族22死

2017-04-07

〔編譯周虹汶／綜合報導〕內戰綿延六年的敘利亞，四日清晨六時卅分再度驚傳化學武器攻擊，遇襲的汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）至少八十人喪生。除了五十名以上婦孺往生，罹難者甚至有廿二人來自同一家族，令當時逃過一劫的其他家屬悲慟欲絕。

已80人死於化武攻擊

遭遇這起巨大橫禍的尤塞夫家，是該鎮大家族。死裡逃生的阿拉．尤塞夫表示，廿七歲的他和家人當時正沉睡夢鄉，卻被數百公尺外的空襲聲響驚醒，一張眼就看到煙霧瀰漫。他的父親一度試圖逃出屋外，卻馬上折返。眼見行經空襲現場的一名女子立刻斃命，阿拉一家趕緊關上門窗，並拿濕布蓋臉，所幸當時剛好逆風，全家才僥倖活命。

阿拉指出，目前還有不少失蹤人口，空襲現場附近也還沒搜遍。

來自尤塞夫家的廿五歲英文老師阿雅回憶說，毒氣來襲時，她伸手不見五指，接著眼睛發痛、難以呼吸，趕緊呼喚另一半與二十個月大的兒子，接著馬上抱著孩子逃離住家。跑到街上時，目睹一輛卡車載著堆疊的屍體行經，上頭居然滿是她的學生與親戚。

尤塞夫家族有人住在事發區域外圍，提供住處讓大家集合。受害家屬紛紛帶來往生者遺體，庭院瞬間變成太平間；但眾人不死心，又花了數小時，試圖讓亡者復活。

還有九個月前才喜獲龍鳳胎的阿布達爾，事發時帶著妻小逃命，才跑十分鐘就聞到毒氣，全家隨即感到不適，立刻就醫，但妻小無力回天，阿布達爾最後只能隨其他家屬把妻小帶到萬人塚，與家族其他罹難者放入同一壕溝裡長眠。