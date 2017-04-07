獨善美國VS.兼善天下 川普陷兩難
化武喚醒川普責任感
〔編譯管淑平／綜合報導〕在川普總統的「美國優先」世界中，本週由敘國總統阿塞德的部隊發動的化武攻擊，儘管違反了美國的價值觀以及長期以來的國際行為規範，卻對美國的安全或經濟利益不構成立即威脅，難以促使美國及其盟友有所行動。然而川普卻在公開場合上義憤填膺，形同讓自己秉持的「美國優先」外交政策理念受到最大考驗。
《華盛頓郵報》指出，敘國化武攻擊似乎喚醒川普身為全球唯一超級強權領導人的道德責任感，但川普這股憤慨會持續多久以及是否因此有實質行動，是一大問題。布希政府官員、現任史丹福大學研究員謝克（Kori Schake）說，「總統（川普）只是就阿塞德發表了一份看起來與他實際政策有一百八十度轉變的聲明」，「這或許是一個漫無目標的政府領導人對短期刺激的反應，而非長期規劃或者策略」。
在這場化武攻擊發生前不到一週，川普的國務卿提勒森和駐聯合國大使海利才指出，就敘國內戰來說，美國可接受剷除在敘國的伊斯蘭國（IS）勢力而不推翻阿塞德政權。
川普政府正在大幅檢討美國在敘利亞、伊拉克政策，同樣也正檢討北韓問題政策。川普五日在玫瑰花園發表談話時，看得出來他明顯感受到這兩大外交政策危機的沉重。敘國化武攻擊似乎喚醒川普身為全球唯一超級強權領導人的道德責任感。
外交重回傳統路線？
但是這是否促使川普一改他的「美國優先」觀點，轉向更傳統的外交政策，仍有待觀察。美國保守派智庫企業研究所副總裁普雷卡（Danielle Pletka）說，「我還在努力釐清白宮的反應，以及他們是否改變了對阿塞德立場，或者那只是話語上的轉向」。其他分析家也有同樣的困惑。
在內部各派勢力較勁的白宮，一向難以弄清是哪一方主導外交政策，而川普五日將首席策士巴農從國安會除名，意味著國安顧問麥馬斯特增加對決策的影響力，而他抱持較傳統的美國力量和全球領導責任觀點。
敘國化武攻擊顯然也首次挑起了川普和力挺阿塞德的俄國總統普廷之間的嫌隙。川普五日說，「這是對俄羅斯非常悲哀的一天，因為他們結盟，在這件事上，所有資訊都指向敘利亞幹的。」化武攻擊明顯帶來川普與普廷間氣氛的轉變，但是會持續多久，以及是否導致美國和俄羅斯在敘國戰場上衝突，還很難說，因為目前看來，這些轉變是出於川普對此事的一時情緒反應。
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