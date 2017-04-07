敘利亞用化武殘殺平民 川普考慮動武

2017-04-07

五角大廈已有作戰計畫

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普五日在記者會中表示，對他而言，敘利亞北部平民遭化武攻擊，「超過許多紅線」，也改變他對敘國及其領袖阿塞德的看法，他並譴責此行徑令人髮指。川普在答覆記者提問白宮把這起化武攻擊部分歸咎於前總統歐巴馬的聲明時說，責任現在落在他身上，他將負責任且驕傲地扛起。

消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普告訴若干國會議員，正和國防部長馬提斯評估對敘利亞採取軍事行動的可能性，作為阿塞德政府發動化武攻擊的回應。五角大廈已有針對敘利亞化武戰力發動攻擊的作戰計畫。

稱對阿塞德立場大轉變

不過幾天前，川普政府的多位成員才說，罷黜阿塞德不再是美國的優先要務，引發美國國內外批評阿塞德的人士反彈。惟川普指出，四日的攻擊對他造成很大衝擊，「我對敘利亞和阿塞德的態度已出現極大轉變。」

川普在白宮指出，四日的化武攻擊係在敘國境內針對無辜民眾的駭人攻擊，女性、孩童甚至美麗的小嬰兒都未能倖免，他們的死係對人性的侮辱……阿塞德政權這些十惡不赦的行徑罪不可恕，美國與全球盟邦譴責一切駭人攻擊。

川普五日在白宮橢圓形辦公室會晤約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），記者提問他是否將對阿塞德採取新行動？對此，川普三緘其口，只說要外界拭目以待，他表示，「中東紛亂，我們也看到就在昨天於敘利亞發生的駭人事件，言語無法形容。」

美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）五日也警告，若安理會不作為，川普政府將會採取行動。海利在緊急會議上呼籲安理會成員國，即刻通過美、英、法草擬的決議案，內容為譴責並預示動用化武將付出的代價，尤其是四日在反抗軍佔據的伊德利卜（Idlib）省造成許多人喪生的化武攻擊。

海利是在俄羅斯外交部宣布莫斯科反對該決議草案後，做出以上表示。她強調，有時在聯合國，華府被迫採取集體行動，但當聯合國一直不能履行其集體行動的義務時，有時美國被迫會自行採取行動，為了這些受害者，期盼安理會各成員國最終同意採取一致行動。

美國國務卿提勒森五日向記者說，美方認為，阿塞德領導下的敘國政權無疑須對這些駭人攻擊負責，提勒森並請俄國「好好考慮清楚」。聽命阿塞德的敘國軍方否認使用化武，反將這起釀成慘重死亡的屠殺歸罪於叛軍；堅定支持敘國的莫斯科則稱，附近並無俄國軍機。