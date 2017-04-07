求見代理總統 日駐韓大使吃閉門羹

2017-04-07

〔編譯林翠儀／綜合報導〕離開任所近三個月的日本駐南韓大使長嶺安政，四日返回首爾後求見南韓高官，卻連吃閉門羹，緊張的日韓關係不僅未見改善，而且隨著南韓總統大選日程逼近，恐怕還會更加嚴峻。

今年初，日本政府因不滿駐釜山總領事館前被設置象徵「慰安婦」的少女像，違反兩國政府協議，召回駐韓大使與釜山總領事表示抗議，並要求韓方撤走少女像。但隨著南韓總統大選在即，加上北韓威脅升高，日方雖未獲得滿意回應，仍決定讓長嶺等人歸任。日本媒體研判，日本政府讓大使歸任的真正原因，可能是為了朝鮮半島將發生動亂預做準備。

即便美國已透露出不排除對北韓動武的態勢，但南韓社會輿論仍圍繞著前總統朴槿惠涉貪案、「世越號」打撈、總統選舉及日韓慰安婦等問題打轉，首爾當局雖對長嶺返韓履職表示歡迎，輿論卻不以為然。

南韓媒體報導，離開任所八十五天的長嶺返回首爾後，宣布求見南韓代總統黃教安，盼當面表達日方希望南韓政府遵守慰安婦相關協議的立場。長嶺同時還申請會見國防部長韓民求及統一部長洪容杓。然而，南韓媒體卻批評長嶺要求會見代理總統的行為有失外交禮節，慰安婦相關團體也砲聲隆隆。南韓統一部六日表示，因日程安排等問題，洪容杓無法接見長嶺；國防部表示，已向日方傳達安排有困難。