求見代理總統 日駐韓大使吃閉門羹
2017-04-07
〔編譯林翠儀／綜合報導〕離開任所近三個月的日本駐南韓大使長嶺安政，四日返回首爾後求見南韓高官，卻連吃閉門羹，緊張的日韓關係不僅未見改善，而且隨著南韓總統大選日程逼近，恐怕還會更加嚴峻。
今年初，日本政府因不滿駐釜山總領事館前被設置象徵「慰安婦」的少女像，違反兩國政府協議，召回駐韓大使與釜山總領事表示抗議，並要求韓方撤走少女像。但隨著南韓總統大選在即，加上北韓威脅升高，日方雖未獲得滿意回應，仍決定讓長嶺等人歸任。日本媒體研判，日本政府讓大使歸任的真正原因，可能是為了朝鮮半島將發生動亂預做準備。
即便美國已透露出不排除對北韓動武的態勢，但南韓社會輿論仍圍繞著前總統朴槿惠涉貪案、「世越號」打撈、總統選舉及日韓慰安婦等問題打轉，首爾當局雖對長嶺返韓履職表示歡迎，輿論卻不以為然。
南韓媒體報導，離開任所八十五天的長嶺返回首爾後，宣布求見南韓代總統黃教安，盼當面表達日方希望南韓政府遵守慰安婦相關協議的立場。長嶺同時還申請會見國防部長韓民求及統一部長洪容杓。然而，南韓媒體卻批評長嶺要求會見代理總統的行為有失外交禮節，慰安婦相關團體也砲聲隆隆。南韓統一部六日表示，因日程安排等問題，洪容杓無法接見長嶺；國防部表示，已向日方傳達安排有困難。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 駐韓大使
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 台男讚上海超方便 旅德作家諷：開心展示貧乏
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 10人擬選彰市長 Q版文宣先搶鏡
- 年收支2500億// 蔣經國等165基金會 立法監管
- 文曄併購宣昶 10/1股份轉換
- 錄影存證 雙方皆有保障
- 防治腸病毒 遵守543原則
- 復興陸橋將拆 鐵改局視察指示牌
- 防藍營杯葛年金改革 綠委動員清晨待命
- 鐵道雜誌挺普悠瑪 段宜康嗆「打手跑出來護航」
- 大馬人瘋羽球 飯店蹲點堵球星
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 年省八億利息 軍公教退休金明年起改月領
- 中橫中斷18年 梨山居民陳情再開通
- 美議員促川普續售台武器
- 台64線伸縮縫害摔傷 騎士籲改善
- 嘉惠貧生 退休師喪夫捐出奠儀
- 台北》最快明年起 超商塑膠袋「可當垃圾袋」
- 自由廣場》台語播報別再將錯就錯
- 台灣這樣監控川習會
- 泰豐火災82％和解 賠民眾279萬
- 桐花婚禮加碼16對 限苗縣民報名
- 瞎密！邵雨薇爆小樂超愛她
- 籃網挑戰4連勝 今日賽事預告與轉播
- 嘴歪眼斜又抽搐 港女來台救面子
- 裕國內線案 追加起訴前董座
- 前miss A孟佳單飛 中英文Rap超溜的
- 台北》私幼調漲收費 教局：最快月中確定
- 顏炳立︰房市偶見冬天陽光 尚未觸底
- 居住公平 社大︰打破區域界限
- 年改草案今付委 朝野攻防掀序幕
- 聯邦一卡通聯名卡 搭高鐵享2％回饋
- 憑著1張結婚照 他找到300多公里外的相機失主
- 差1籃板大三元 魏少哨響還想抓
- Maker夢想行動教室 50偏校優先預約
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 「慢熱」神全 700打點倒數
- 算命須摸她大腿 性騷無罪要反告
- 買12支愛瘋7 打開全是整人玩具
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：求見代理總統 日駐韓大使吃閉門羹
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分