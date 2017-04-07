涵蓋北韓全境 南韓成功試射飛彈
2017-04-07
〔國際新聞中心／綜合報導〕為因應北韓持續挑釁，南韓官員六日首度透露，隸屬國防部的國防科學研究所日前在忠清南道泰安郡，成功試射射程達八百公里、可覆蓋北韓全境的「玄武」系列彈道飛彈，向金正恩政權發出強烈警告。據悉，該型飛彈將於今年內服役。
射程八百公里
據韓聯社報導，南韓國防部長韓民求現場參觀實彈射擊。該型飛彈從南韓南陲的濟州島發射時，可遠及北韓西北端的新義州；若部署在南韓東南部慶尚北道的浦項，則可將包括寧邊核基地、東倉里火箭發射場、豐溪里核試驗場在內的北韓全境列入攻擊目標。韓軍加緊研發此一核心戰略武器，旨在增強大規模懲罰報復能力，以便在發現北韓有動用核武跡象時搶先發動「斬首」行動，消滅北韓首腦機關。
首爾當局二○一二年與華府達成協議，為防範北韓核威脅，將彈道飛彈射程增為近三倍，此後韓軍不斷研發射程更遠的飛彈。「玄武」為代表北方的防衛神獸，該型飛彈正是用來對付北韓，故取名「玄武」。玄武系列飛彈分為射程三百公里以上的「玄武2A」、射程五百公里以上的「玄武2B」彈道飛彈，以及射程一千公里以上的巡弋飛彈「玄武3」等，構成韓軍殲滅北韓指揮部的大規模打擊報復作戰「KMPR行動」的核心戰力。
在此同時，南韓國防部六日表示，旨在提升反擊北韓挑釁的韓美聯合軍演「二○一七綜合火力剿敵演習」，將從本月十三日起正式啟動，韓美兩軍將出動兩千名官兵和最尖端武器參演，包括阿帕契攻擊直升機、K2戰車、K21裝甲車、F-15K戰機，以及A-10攻擊機等。綜合火力剿敵演習始於一九七七年六月，已實施八次。此次演習是自二○一五年八月後時隔一年八個月再次舉行。
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