《中英對照讀新聞》Nike finally launches its first plus-size range of sportswear Nike終於推出首款大尺寸運動服飾系列

2017-04-06

◎孫宇青

In an overdue but nonetheless welcome move, Nike has launched its first ever plus size range of sportswear.

Nike首度推出大尺寸運動服飾系列,雖然這個行動來遲了,但仍然受到熱烈歡迎。

If you’re not a size small, chances are your gym-kit has comprised of a tatty oversized tee and cheap leggings because, for some reason, the majority of fitness brands think only slim people workout.

如果你的體型不算小,你的運動裝扮可能就是邋遢的大尺寸T恤和便宜的內搭褲;不知道出於什麼原因,大部分運動品牌都認為,只有瘦子才會運動。

Thankfully, Nike is shunning this stereotype with a collection that celebrates and advocates all athletes, no matter their size.

謝天謝地,Nike拒絕迎合這種刻板印象,轉而推出一系列頌揚、擁護所有運動者的服飾,不管他們的身形如何。

In a statement, Nike said, “The days where we have to add ‘female’ before ‘athlete’ are over. And having helped fuel this cultural shift, we celebrate these athletes’ diversity, from ethnicity to body shape.”

Nike在聲明中表示:「我們必須在『運動者』前加上『女性』兩個字的時代結束了。我們頌揚運動者的多元性,不論是種族或身形,藉此促進文化轉變。」

Nike isn’t just sizing up their existing products. “When we design for plus size, we aren’t just proportionately making our products larger. That doesn’t work because as we know, everyone’s weight distribution is different. For example, a woman is often a different size at the top than on the bottom.”

Nike並非只將現有產品的尺寸增大,「當我們設計大尺寸服飾時,我們不只是按比例將商品做得更大而已,那樣做沒有用,因為每個人的體重分布都不一樣。例如,女性的上半身和下半身通常是不同尺寸。」

新聞辭典

chances are:慣用句型,可能。例句:Chances are he missed the train.(他可能錯過火車了。)

tatty:形容詞,衣衫襤褸的。例句:The boy always wore tatty T-shirts to school.(小男孩總是穿破舊的T恤去上學。)

shun:動詞,避開;拒絕。例句:It is quite hard to shun meeting with him while we work in the same building.(因為在同一棟大樓上班,很難避開他。)