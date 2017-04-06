「毒」破紀錄 澳查獲211億元冰毒
2017-04-06
〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲警方五日宣布，當局二月間在維多利亞州墨爾本以東郊區紐納瓦丁（Nunawading）一座倉庫，查獲藏在七十箱來自中國的地板木料內的九○三公斤結晶甲基安非他命（crystal methamphetamine，俗稱冰毒），並逮捕兩名涉嫌走私的澳籍男子，以及追捕另外兩名涉案人。這是澳洲史上破獲的最大規模冰毒運毒案，估計其黑市價格近九億澳幣（約二一一億台幣）。不到一週前，澳洲警方與海關官員才在墨爾本逮捕三名越南公民，查扣藏在金屬門中的三百公斤冰毒。
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