| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五月帶媽媽遊關島抽iRobot
 首頁 > 國際

搶奧運財 東京迪士尼砸208億

2017-04-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為了搶攻東京奧運帶來的觀光商機，日本東京迪士尼樂園（TDL）將斥資七五○億日圓（約合台幣二○八億元）擴建園區，其中包括將新推出以迪士尼人氣動畫「美女與野獸」、「大英雄天團」為主題的園區。五日開工，預定二○二○年春天完工。

位於千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園與海洋樂園，近四年來每年入園遊客超過三千萬人次，負責經營的東方樂園公司宣布將把園區西側一帶開發成三個新特區，總面積約四萬七千平方公尺。這也是迪士尼樂園於一九八三年開園以來，最大的一筆投資。

最受矚目的新園區「美女與野獸」位於原先的賽車場，園區內將有劇中野獸居住的城堡、貝兒居住的鄉村，村內有商店、餐廳等。另外，也將引進日本原創的大型遊樂設施，估計建設費三二○億日圓。

迪士尼樂園主題區「明日世界」，也將引進以動畫「大英雄天團」中的機器人「杯麵 」為主題的新遊樂設施，這裡還將設置東京迪士尼的首家爆米花專賣店。

另外，夢幻樂園還有新的現場表演娛樂設施，是東京迪士尼首座室內劇場，劇場外觀以經典迪士尼電影中的森林為意象，內部也是木造風格，這裡將上演東京迪士尼原創的戲碼，建設費約一七○億日圓。

廣告
  • 東京迪士尼擴建園區示意圖。（取自網路）

    東京迪士尼擴建園區示意圖。（取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東京奧運 迪士尼
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泡菜豬肉捲
電鍋菜✧豆瓣蒸草魚
養生補氣✧四神湯
酥脆雞腿排這樣煎！
轉寄

標題：搶奧運財 東京迪士尼砸208億


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月6日‧星期四‧丁酉年三月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.