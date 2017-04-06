搶奧運財 東京迪士尼砸208億

2017-04-06

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為了搶攻東京奧運帶來的觀光商機，日本東京迪士尼樂園（TDL）將斥資七五○億日圓（約合台幣二○八億元）擴建園區，其中包括將新推出以迪士尼人氣動畫「美女與野獸」、「大英雄天團」為主題的園區。五日開工，預定二○二○年春天完工。

位於千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園與海洋樂園，近四年來每年入園遊客超過三千萬人次，負責經營的東方樂園公司宣布將把園區西側一帶開發成三個新特區，總面積約四萬七千平方公尺。這也是迪士尼樂園於一九八三年開園以來，最大的一筆投資。

最受矚目的新園區「美女與野獸」位於原先的賽車場，園區內將有劇中野獸居住的城堡、貝兒居住的鄉村，村內有商店、餐廳等。另外，也將引進日本原創的大型遊樂設施，估計建設費三二○億日圓。

迪士尼樂園主題區「明日世界」，也將引進以動畫「大英雄天團」中的機器人「杯麵 」為主題的新遊樂設施，這裡還將設置東京迪士尼的首家爆米花專賣店。

另外，夢幻樂園還有新的現場表演娛樂設施，是東京迪士尼首座室內劇場，劇場外觀以經典迪士尼電影中的森林為意象，內部也是木造風格，這裡將上演東京迪士尼原創的戲碼，建設費約一七○億日圓。