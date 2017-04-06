一句話抄百遍 史丹福錄取他

2017-04-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國學生為了擠進大學名校，總在申請文件上費盡心思。新澤西州孟加拉裔穆斯林少年阿默德（Ziad Ahmed）在大學申請題目上，僅是書寫一百次「黑人的命也是命」（#BlackLivesMatter），就成功錄取史丹福大學，令人跌破眼鏡。

阿默德就讀新澤西州高中「普林斯頓日校」，該校一年學費超過台幣百萬元。他於上週五推文公佈，自己錄取了史丹福大學，並且附上申請文件截圖。照片顯示，他在回答申請題目「什麼對你很重要，為什麼？」時，重複書寫「黑人的命也是命」一百次。

「當我得知自己錄取後，我目瞪口呆。」阿默德告訴美國網路媒體《Mic》，他對錄取感到意外，也肯定史丹福大學將他這種不解釋的行動主義，視為一種資產，而非負債，相當令人振奮。阿默德說，他之所以重複百次「黑人的命也是命」卻不解釋其原因，在於黑人的性命數世紀來持續遭受貶抑，若還要求解釋就是不人道，「我們的責任就是為黑人的性命吶喊」，「透過語言、觀點和行動賦予運動力量」。

值得注意的是，阿默德所寫的是#BlackLivesMatter，而非單純書寫文字Black Lives Matter，這兩者的差別是#BlackLivesMatter是近年興起的民權運動，呼籲正視非裔屢遭濫殺的社會問題。阿默德解釋，他重視這項運動，因為他是孟加拉裔穆斯林，全美穆斯林社群中有四分之一至三分之一屬於非裔。

之後，史丹福大學也推文證實這項消息。文中指出：「審查你（阿默德）申請的每個人，都被你的熱情、決心、成就和熱忱所鼓舞。」此外，阿默德還聲稱獲得耶魯大學、普林斯頓大學等名校錄取。

然而，許多民眾對此並不認同。有網友推文痛批，阿默德不是非裔學生，真正的非裔小孩根本難以進入大學名校。另有社群網友抨擊，阿默德藉此機會作秀。

阿默德的錄取可能因為政治正確，或是優異表現。他的個人資料上顯示，年僅十八歲的他已成立一家公司與組織。他於歐巴馬總統執政期間曾受邀前往白宮，也曾幫助民主黨總統候選人希拉蕊競選，並且合影留念。有網友批評，他與希拉蕊的合照令人作嘔。