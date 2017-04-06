敘利亞化武攻擊 掀歐美尬俄國

2017-04-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕聯合國安全理事會五日就敘利亞北部城鎮汗舍孔鎮（Khan Sheikhoun）遭化學武器攻擊事件召開緊急會議，美國、歐洲和俄羅斯就是否通過譴責敘利亞阿塞德政府的決議案再爆外交對立。美國等西方國家直指，阿塞德政權是化武攻擊幕後主使，支持阿塞德的俄國和伊朗則是幫兇；俄國和伊朗雖也對此加以譴責，但俄國否認阿塞德政權或俄軍犯案，並反指此乃反阿塞德的叛軍所為，莫斯科支持阿塞德的立場不變。

美英法歸咎阿塞德政府

美國、英國與法國四日已草擬一份譴責並要求調查這起化武攻擊事件的決議案，並將責任歸咎於阿塞德政府。但俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃表示，俄方對此「無法接受」，認為目前通過這類決議案並不適當，因為該案是以「假資訊」為依據，將導致區域緊張惡化。

美國、英國、法國與德國等西方國家及歐盟，皆把四日發生在反抗軍控制的敘北伊德利卜省汗舍孔鎮的化武攻擊，歸咎於阿塞德政府軍。土耳其總統艾多根指稱，這起攻擊行動已造成超過一百人喪生；敘利亞維權人士和反抗軍指控，殺人武器是阿塞德政權投擲的化學彈。「敘利亞人權瞭望台組織」表示，死亡人數已增至七十二人，其中二十人是兒童，十七人是婦女。

英國外交大臣強森痛斥，所有證據都顯示阿塞德政權為此「野蠻行為」的幕後主謀，德國更指控俄國與伊朗也必須為此事負起部分責任，因為若非憑藉俄國和伊朗的軍事支持，阿塞德政權早就同意與反對勢力協商結束內戰的政治方案。

美國總統川普四日也譴責阿塞德，但也指責此事為前朝歐巴馬政府過於軟弱的惡果。川普聲明說，阿塞德政權這些令人髮指的行徑，「是前政府軟弱且優柔寡斷所造成的後果」。

俄指反阿塞德叛軍所為

敘利亞軍方否認發動化武攻擊，俄國國防部也否認在該區部署戰機，並提供另一套說詞，指稱是空襲擊中反抗軍一座放置「有毒物質」的化學工廠，導致毒氣外洩，但未說明空襲是意外或刻意。但華府深信，應是敘國戰機空投沙林毒氣，世界衛生組織（ＷＨＯ）也以遇襲者的症狀研判應為神經毒劑，急性呼吸窘迫成為主要死因。