2017-04-06

白宮官員透露，川普總統再次改組國家安全會議（NSC）人事，川普愛將、白宮首席策士巴農遭除名，不再是該會議固定列席成員。川普在一月底發布備忘錄，宣布NSC改組，當時巴農被拔擢至首長會議，參謀首長聯席會議主席與國家情報首長則被降級到只能參與「涉及與其職責及專長的議題」，引發軒然大波；國會民主黨人甚至為此致函川普要求說明。這次人事改組還恢復參謀首長聯席會議主席與國家情報首長的固定列席地位。（編譯張沛元）