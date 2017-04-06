歐巴馬國安顧問 否認監聽川普

2017-04-06

〔編譯管淑平／綜合報導〕白宮為了替總統川普宣稱遭歐巴馬監聽的說法辯護，最新目標找上歐巴馬的國家安全顧問賴絲（Susan Rice），指賴絲在歐巴馬任內末期處理情報的方式可疑。為此，賴絲四日堅決否認，她說「絕對」不曾「為了政治目的」披露情報報告中所隱蔽的川普競選團隊或者政權交接團隊人士姓名。

賴絲四日接受MSNBC記者訪問，表示「指控說歐巴馬政府官員以某種方式利用情報於政治目的」，「這絕對是不正確的」。她否認她或者其他歐巴馬政府官員曾利用機密情報報告監視川普陣營，但是承認她的確有時要求列出對外國人的情報偵蒐活動中，已隱蔽之意外監聽到的美國人身分，以便了解情報內容脈絡，她說，這是「盡我們的職責」，「絕對不是為了任何政治目的」。

她還強調，自己從未將情報偵察中提到的川普陣營人士身分公開，「我沒向任何人揭露任何事情，從來沒有、也不會」。但是賴絲不願意說明是否曾經過目與川普親信有關係的情報。

白宮發言人史派瑟三日在例行記者會上指賴絲在歐巴馬任內末期處理情報的方式可疑，但是他未說明不恰當之處細節。史派瑟說，「我們對此事所發現的越多，越了解到其中必有蹊蹺」。

根據一名政府官員說法，賴絲要求情報機關列出情報報告中所提到的川普陣營人士名單；這名官員說，國家安全會議出於擔心歐巴馬政府末期在政策上會有所改變，以及認為現行程序有不足之處，檢討政府「揭露」（unmasking）政策時發現賴絲有這樣的要求。

「揭露」指情報單位對外國人監聽行動中截聽到的美國人身分，通常會在情報報告中隱蔽其身分，但是賴絲有職權以國安為由，要求「揭露」身分，這類要求也會留存紀錄。

川普和共和黨都拿此事做文章。川普三、四日兩天接連在「推特」發文，說他曾是歐巴馬團隊一項「邪惡陰謀」的目標，並轉貼保守派媒體報導賴絲要求川普親信人名。參議員保羅稱這是「鐵證如山」，應該傳喚賴絲作證；參議員卡登拿二○一二年美國駐利比亞班加西使館被炸事件中，賴絲角色也曾受到爭議，指「賴絲是歐巴馬政府外交政策的傷寒瑪麗」，「每次出錯，似乎她都有份」。

民主黨則指這是川普政府的「煙幕彈」，聯邦眾議院情報委員會副主席、民主黨議員史契夫說，這是轉移有關川普與俄羅斯關係調查的焦點。賴絲在四日訪問中被問到是否願意作證，她說「看事情發展狀況」。