報上臉書密碼！美擬嚴審入境

2017-04-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為防範恐怖主義，美國總統川普競選時再三強調對外國人進行「極端審查」的必要性，繼相關爭議想法透過行政命令陸續上路，上述政見如今也傳箭在弦上：除了針對一年上看千萬的簽證申請者，過去符合「免簽證計畫」（ＶＷＰ）條件的台灣等三十八國旅客，未來訪美恐須先交出手機通訊錄與臉書帳號密碼，以及個人金融資料。因川普政策而日漸蕭條的美國觀光業，恐再度受到重創。

納台灣等38免簽國

美國《華爾街日報》報導，川普政府正研究「極端審查」作法，不排除要求訪美外籍人士交出手機通訊錄與社群媒體登入密碼等措施。這次調整波及原符合ＶＷＰ條件的國家，台灣與英、法、德、澳、日等三十八國公民都將受到影響。尤其根據ＶＷＰ規定，在資訊分享與護照管控上，成員國皆須遵守美國的嚴格要求。

美國國土安全部（ＤＨＳ）一位資深官員明確告訴《華爾街日報》，政府想「知道你跟誰聯繫」。ＤＨＳ部長凱利的資深顧問漢彌爾頓（Gene Hamilton）也不諱言，「入境美國者的意圖，若引起任何疑慮，他們就必須克服——真真實實地證明到我們滿意為止——說明他們是為了正當理由而來。」

美國政府列入考量的其他「極端審查」作法，還有利用問卷瞭解外籍訪客意識形態，包括如何看待女性社會地位與所獲對待，以及對軍事行動合法目標的定義、對「人命神聖性」的看法、是否同意「名譽殺人」等。

傳美國將對入境遊客實施「極端審查」，對象包含台灣客。外交部五日表示 ，經向美國在台協會（ＡＩＴ）洽詢，尚未能證實相關報導的真實性；如有進一步訊息，將適時向民眾說明。