報上臉書密碼！美擬嚴審入境
2017-04-06
〔編譯周虹汶／綜合報導〕為防範恐怖主義，美國總統川普競選時再三強調對外國人進行「極端審查」的必要性，繼相關爭議想法透過行政命令陸續上路，上述政見如今也傳箭在弦上：除了針對一年上看千萬的簽證申請者，過去符合「免簽證計畫」（ＶＷＰ）條件的台灣等三十八國旅客，未來訪美恐須先交出手機通訊錄與臉書帳號密碼，以及個人金融資料。因川普政策而日漸蕭條的美國觀光業，恐再度受到重創。
納台灣等38免簽國
美國《華爾街日報》報導，川普政府正研究「極端審查」作法，不排除要求訪美外籍人士交出手機通訊錄與社群媒體登入密碼等措施。這次調整波及原符合ＶＷＰ條件的國家，台灣與英、法、德、澳、日等三十八國公民都將受到影響。尤其根據ＶＷＰ規定，在資訊分享與護照管控上，成員國皆須遵守美國的嚴格要求。
美國國土安全部（ＤＨＳ）一位資深官員明確告訴《華爾街日報》，政府想「知道你跟誰聯繫」。ＤＨＳ部長凱利的資深顧問漢彌爾頓（Gene Hamilton）也不諱言，「入境美國者的意圖，若引起任何疑慮，他們就必須克服——真真實實地證明到我們滿意為止——說明他們是為了正當理由而來。」
美國政府列入考量的其他「極端審查」作法，還有利用問卷瞭解外籍訪客意識形態，包括如何看待女性社會地位與所獲對待，以及對軍事行動合法目標的定義、對「人命神聖性」的看法、是否同意「名譽殺人」等。
傳美國將對入境遊客實施「極端審查」，對象包含台灣客。外交部五日表示 ，經向美國在台協會（ＡＩＴ）洽詢，尚未能證實相關報導的真實性；如有進一步訊息，將適時向民眾說明。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 穿了30年 警察制服要改了
- 東山路地下道下週填平 交維卻未過
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 市府追加預算2.44億 拚議會通過
- 市府民團共治 西區打造非營利組織與志工中心大樓
- 郵差工會反對兼做長照 交長：可發展第二專長
- 北市》都計規劃納公民參與 公館北投示範
- 古蹟被踢皮球 老山佳車站沒人管
- 300元走路工認定勞務所得 當選無效改判有效確定
- 余天和余帝大和解... 與豬哥亮失和最遺憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan would welcome F-35 jet sales: ministry
- 「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
- 高鐵台南站「接送分流」 別跑錯路
- 警遭違建磚牆砸死 新北拆除隊國賠210萬
- 研究13年 這回真的要「變裝」
- 李敏鎬《藍海》爽當帥哥騙子 戲外竟慘遭屎擊！
- 水湳經貿園區設中水道系統 年底完工
- 「雙詹」合體凸槌 轉戰紅土分飛
- 桃市國小及幼兒園教甄 變革多
- 籃網「甩尾」 豪哥23分鐘砍16分
- 減輕家長負擔 嘉市公幼增150名額
- 美國縮減海外基建 中國接棒扮演金主
- 八里污水廠違規排廢 遭罰25萬
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 嗆小英「該不該殺」新北議員林國春 又爆逼妻離婚
- 性騷案處理不當 監院糾正台電
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 華視猛播中、韓劇 被NCC警告
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 2天綁41.5萬卡 Apple pay打趴台灣pay
- 西半部高溫達32度 好天氣持續到週日
- 聯邦銀前3月 每股稅前盈餘0.29元
- 學者：美中降溫川習會 「台灣不需過於擔心」
- 草屯平林農園叫渴 力爭補助設圳
- 潛艦國造 台船：明年3月提初步設計
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 豬哥亮有食慾 點了這道菜
- 殷仔週六亮相 後援爆棚力挺
- 李妍憬提無條件和解 司機堅持索賠XX萬
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：報上臉書密碼！美擬嚴審入境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分