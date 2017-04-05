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約束北韓 美國擬佈署匿蹤驅逐艦

2017-04-05

〔國際新聞中心／綜合報導〕在北韓積極發展核武和飛彈戰力的態勢下，美國太平洋艦隊司令史威夫特（Scott Swift）四日在南韓表示，不排除將美軍最先進的匿蹤驅逐艦「朱瓦特號（USS Zumwalt）」部署在南韓。朱瓦特號每艘造價高達四十四億美元（約一千三百多億台幣），排水量一．六萬噸，擁有最先進武器及電力科技，被美軍太平洋司令哈里斯形容為「連蝙蝠俠都想擁有」。首艘去年十月開始服役，美軍計畫在亞太區部署三艘。目前美國海軍已將近六成兵力駐紮在亞太地區，包括新一代的F-35B垂直起降匿蹤戰機。

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  • 被形容為連蝙蝠俠都想擁有的匿蹤驅逐艦「朱瓦特號。（歐新社檔案照）

    被形容為連蝙蝠俠都想擁有的匿蹤驅逐艦「朱瓦特號。（歐新社檔案照）

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相關關鍵字： 北韓 匿蹤驅逐艦 太平洋艦隊 朱瓦特號 美國
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