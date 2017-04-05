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川普推特治國 發文全建檔保存

2017-04-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國國家檔案暨文書總署（NARA）指出，已知會白宮必須保存總統川普發出的每一則推文，包括那些被他刪除的推文。NARA署長弗利洛（David S. Ferriero）在回應兩名民主黨參議員詢問時表示，川普的推文將為後世而保存，以便讓未來世代可以了解這位將推特當成治國工具的總統，其史無前例的使用推特的作風，亦即「川普的推文將永留於世」。

弗利洛致函參議員麥卡斯基（Claire McCaskill）與卡波（Tom Carper），保證白宮並未試圖逃避其透明化的職責。他說，NARA曾在二月二日向白宮法律顧問辦公室簡報檔案法，提醒他們保存川普的推文是責任，這些包括以＠realDonaldTrump，以及推特公司專為現任美國總統設立的＠PUTUS帳號發出的所有推文。白宮同意保留包括川普刪除、拼錯字等的所有推文。

不過，弗利洛並未說明，此後NARA是否與川普政府聯繫，以確保相關政策被妥當執行，白宮也沒有提供保存推文的細節。在歐巴馬總統時期，白宮使用一套自動系統，可存留總統每則推文的備份。

川普上任後，他使用推文的方式常引發抨擊，包括他習慣刪除出現錯別字的原文，重發更正版推文。這種情況曾數度發生，包括他在宣誓就職前三分鐘推文說：「身為第四十五任美國總統，很榮幸服務你們，偉大的美國人民」，他將「榮幸」拼錯成「honered」，該推文之後被他刪除。

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  • 川普愛發推特美，國國家檔案暨文書總署表示他的推文將被列為圃家檔案。（美聯社）

    川普愛發推特美，國國家檔案暨文書總署表示他的推文將被列為圃家檔案。（美聯社）

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