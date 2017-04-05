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WWW之父 獲電腦界諾貝爾獎

2017-04-05

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國電腦協會（ACM）四日宣布，現年六十一歲的全球資訊網（WWW）發明人柏內茲李爵士（Sir Tim Berners-Lee），獲頒素有「電腦界諾貝爾獎」之稱的圖靈獎（A.M. Turing Award）。柏內茲李此前曾獲英國女王伊莉莎白二世冊封為爵士，並獲時代雜誌（Time magazine）評選為二十世紀最重要百大人物之一。

柏內茲李接受美聯社專訪時表示，「那是登峰造極成就。但我認為，此獎是頒給全球資訊網這個計畫，以及加入協助的所有人代表的龐大國際合作精神。」圖靈獎得主可獲一百萬美元（約三千萬台幣）獎金，獎金由Google等企業捐助，它們因柏內茲李的發明得以累積巨大財富。

一九八九年三月，任職於歐洲核子研究組織（CERN）的柏內茲李，向同僚發佈文件建議成立一個彼此相連的超文字（hypertext）系統，以連結所有珍貴的資訊，並可由任何聯網電腦存取。這份文件成為全球資訊網（World Wide Web），即今日網際網路的濫觴，也讓柏內茲李被譽為「網際網路之父」。

圖靈獎是ACM於一九六六年設立的獎項，專門獎勵對電腦事業作出重要貢獻的個人，其名稱取自世界電腦科學先驅、英國曼徹斯特大學教授艾倫．圖靈（A.M. Turing），以紀念這位現代電腦科學的奠基者。該獎是電腦界最負盛名的獎項，有「電腦界諾貝爾獎」之稱，獲獎者必須是在電腦領域具有持久而重大的先進性的技術貢獻。大多數獲獎者是電腦科學家。

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  • 全球資訊網（WWW）發明人柏內茲李爵士。（美聯社）

    全球資訊網（WWW）發明人柏內茲李爵士。（美聯社）

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