川習會 兩人交集毛澤東

2017-04-05

編譯孫宇青／特稿

美國總統川普和中國國家主席習近平的「川習會」未演先轟動，這兩位在政治風格和處事性格上都呈現鮮明對比的領袖，首次會晤時恐難以「化敵為友」。不過，美國有線電視新聞網（CNN）和紐約時報分析，川普和習近平表面上南轅北轍，但兩人的政治內涵都透露出已故中國領導人毛澤東的影子，近似的意識形態和民粹理念可能是兩人的交集，這場會面將可能是川普的「讓美國再次強大」與習近平的「中國夢」同場較勁。

據報導，川普和習近平的首次會晤被視為「尷尬、古怪」的組合：前者毫無政治和外交經驗，對看不順眼的事情不忌諱放砲，被戲稱為「推特總司令」；後者則出身於中共傳統政治世家，發言和舉措完全按照規矩進行，謹言慎行且精於算計。然而，性格看似南轅北轍的兩人，政治信仰卻不謀而合，均崇尚毛澤東式的「強人」政治，以及誓言恢復國家榮光的「民族主義」。

觀察家認為，習近平掌權後愈來愈效法毛澤東，期許創造「中國夢」的新意識形態。無獨有偶，川普擅用的民粹語言和策略，也曾是毛的標誌性政治手腕。例如，川普在就職宣言中強調，「上任的這天起，將是人們重新掌權的日子」，這個說法令人聯想到毛澤東發動「文化大革命」的理念。由此可見，川普和毛澤東有著「顛覆社會」、「沒有破壞就沒有創造」等相似理念。

尤有甚者，川普和毛澤東都將政治視為極度個人化，兩人都對異議者懷有敵意，川普也在某種程度上延續毛派傳統，不重視教育階層、媒體、藝術家，甚至科學。以宣傳毛思想知名的中國時事評論家張宏良指稱，川普是「唯一公開宣揚毛主席政治理念的世界領袖」。因習近平掌權而受益的中國「新毛派」，也同樣因為川普崛起而振奮，關鍵就在於兩人共有的「毛式」民族主義理念。