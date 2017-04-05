幫中國墮胎？川普斷聯國10億金援
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務院三日宣布，將取消對聯合國人口基金會（UNFPA）三千兩百五十萬美元（約九．九億台幣）的金援，指控該基金會協助中國在內等國家，透過強制墮胎的方式，落實人口控制政策。這項命令證實，總統川普揚言降低外交和對外援助預算所言不假，未來可能陸續公布新的縮減項目。
聯合國人口基金會協助全球逾一百五十個國家，實施家庭生育以及母親和孩童健康照護計畫，而美國正是長期支援該基金會運作的最大金主。然而，國務院三日表示，中國等國的家庭生育計畫項目中，迄今仍存在強制墮胎或非自願性節育，而UNFPA一直支持或參與其中，因此美方將取消今年度對該組織的資助，並將款項挹注於負責推動開發中國家健康生育計畫的美國國際開發署（USAID）。
事實上，川普上台後立即收緊墮胎法規的管制，於一月廿三日簽署行政命令，恢復反墮胎的「墨西哥城政策（Mexico City Policy）」，禁止美國資助任何提供墮胎服務或建議的國際組織。不僅如此，在三月中旬公布的聯邦財政預算方案中，川普政府也表明將刪減二十八％的外交和對外援助預算，其中就包括支付給聯合國及其下屬機構的經費，而此次向UNFPA開鍘無疑證明了川普的決心。
對於美方決定取消補助，UNFPA深表遺憾，並反指美方的指控「錯誤百出」，強調該基金會的工作是促進人權，確保個人及夫婦在不受脅迫和歧視的情況下，自由做出產育的決定。該基金會在美國政府和人民支持下，數年來拯救了數以千計在懷孕或生產期間面臨生命危險的女性，也防範意外懷孕和不安全墮胎行為發生。
另一方面，非營利組織「湯姆森路透基金會」報導，鑑於川普之後還可能縮減對聯合國附屬組織的金援，四日卸任的聯合國世界糧食計畫署執行幹事庫桑（Ertharin Cousin）警告，若川普取消資助該組織，將可能造成戰亂、貧窮地區的兒童陷入饑荒，「我不相信美國人民想看到嬰兒挨餓」。據悉，美國去年補助該組織二十億美元（約六一○億台幣），佔其總預算的三分之一。
此外，微軟創辦人比爾．蓋茲投身慈善的妻子梅琳達 （Melinda Gates）也強調，低度開發國家仰賴避孕藥物來斷絕貧窮，但相關藥物和行為的重要性一直被嚴重低估。因此，她呼籲美國人民向川普的反墮胎政策說不，阻止川普對進行相關宣導的國際組織刪減
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