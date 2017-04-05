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川普通俄門 再爆阿聯高層牽線

2017-04-05

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普的「通俄門」爭議三日再次連環爆。華盛頓郵報披露，美國軍事任務承包商「黑水公司」（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）在阿拉伯聯合大公國高層安排下，在川普就職前九天，於印度洋塞席爾群島（Seychelles islands）與俄羅斯總統普廷一名親信密會，試圖為兩國元首成立祕密溝通管道。再者，聯邦調查局（ＦＢＩ）文件顯示，川普選戰期間的外交政策顧問佩吉（Carter Page）曾遭俄國特務利誘，希望招聘他成為情報來源。

白宮發言人史派瑟三日晚間表示：「普林斯不是政權交接團隊成員，我們不知道任何密會。」但華郵質疑，普林斯不是普通商人，他捐款二十五萬美元（約七百六十三萬台幣）給川普打選戰，他與川普的首席策士巴農關係密切，也是川普的教育部長戴弗斯（Betsy DeVos ）的胞弟。此外，去年十二月他被目擊到現身川普的政權交接辦公室。

華郵消息來源指稱，普林斯以川普非官方特使身分與阿聯高層接觸；阿聯同意安排該密會，部分原因是希望說服莫斯科降低與伊朗的關係。官員透露，阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan）及其兄弟、阿聯國安顧問安排這場為期兩天的會議，試圖建立川普與普廷間非官方的祕密溝通管道，俄方特使身分不明。

消息來源也指出，在塞席爾會議登場前數週，穆罕默德曾私下與巴農、當時的國安顧問弗林、川普女婿庫希納在紐約會面。阿聯並未將此事告知歐巴馬政府，違反外交禮儀。

庫希納上週證實，他去年十二月底在俄國駐美大使基斯利亞克建議下，與俄羅斯國有開發銀行主管會面後，布爾雅科夫（Evgeny Buryakov）案再度引發關注。二○一五年一月下旬被美國當局逮捕的布爾雅科夫，是俄羅斯對外情報局（SVR）特務，他以國有開發銀行曼哈頓辦公室官員身分在美活動，ＦＢＩ監聽到俄國間諜波多布尼（Victor Podobnyy）告訴他，代號「一號男子」（Male-1）的美國企業顧問，可能被吸收作為情報來源，「現在他積極想為我工作」。

選舉團隊成員坦承是「一號男子」

佩吉三日坦承，他就是「一號男子」，他與波多布尼分享的「基本上是無關重要的資訊，以及可公開取得的研究文件」。法院文件顯示，佩吉聲稱，他和波多布尼主要是就能源產業與在俄國經商機會交換意見。ＦＢＩ未曾就布爾雅科夫案指控佩吉。白宮則強調，川普和佩吉沒有關係。

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  • 川普選戰期間的外交政策顧問佩吉。（歐新社檔案照）

    川普選戰期間的外交政策顧問佩吉。（歐新社檔案照）

  • 國軍事任務承包商「黑水公司」創辦人普林斯。（取自網路）

    國軍事任務承包商「黑水公司」創辦人普林斯。（取自網路）

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