川普通俄門 再爆阿聯高層牽線
〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普的「通俄門」爭議三日再次連環爆。華盛頓郵報披露，美國軍事任務承包商「黑水公司」（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）在阿拉伯聯合大公國高層安排下，在川普就職前九天，於印度洋塞席爾群島（Seychelles islands）與俄羅斯總統普廷一名親信密會，試圖為兩國元首成立祕密溝通管道。再者，聯邦調查局（ＦＢＩ）文件顯示，川普選戰期間的外交政策顧問佩吉（Carter Page）曾遭俄國特務利誘，希望招聘他成為情報來源。
白宮發言人史派瑟三日晚間表示：「普林斯不是政權交接團隊成員，我們不知道任何密會。」但華郵質疑，普林斯不是普通商人，他捐款二十五萬美元（約七百六十三萬台幣）給川普打選戰，他與川普的首席策士巴農關係密切，也是川普的教育部長戴弗斯（Betsy DeVos ）的胞弟。此外，去年十二月他被目擊到現身川普的政權交接辦公室。
華郵消息來源指稱，普林斯以川普非官方特使身分與阿聯高層接觸；阿聯同意安排該密會，部分原因是希望說服莫斯科降低與伊朗的關係。官員透露，阿聯阿布達比邦王儲穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan）及其兄弟、阿聯國安顧問安排這場為期兩天的會議，試圖建立川普與普廷間非官方的祕密溝通管道，俄方特使身分不明。
消息來源也指出，在塞席爾會議登場前數週，穆罕默德曾私下與巴農、當時的國安顧問弗林、川普女婿庫希納在紐約會面。阿聯並未將此事告知歐巴馬政府，違反外交禮儀。
庫希納上週證實，他去年十二月底在俄國駐美大使基斯利亞克建議下，與俄羅斯國有開發銀行主管會面後，布爾雅科夫（Evgeny Buryakov）案再度引發關注。二○一五年一月下旬被美國當局逮捕的布爾雅科夫，是俄羅斯對外情報局（SVR）特務，他以國有開發銀行曼哈頓辦公室官員身分在美活動，ＦＢＩ監聽到俄國間諜波多布尼（Victor Podobnyy）告訴他，代號「一號男子」（Male-1）的美國企業顧問，可能被吸收作為情報來源，「現在他積極想為我工作」。
選舉團隊成員坦承是「一號男子」
佩吉三日坦承，他就是「一號男子」，他與波多布尼分享的「基本上是無關重要的資訊，以及可公開取得的研究文件」。法院文件顯示，佩吉聲稱，他和波多布尼主要是就能源產業與在俄國經商機會交換意見。ＦＢＩ未曾就布爾雅科夫案指控佩吉。白宮則強調，川普和佩吉沒有關係。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台中治安不平靜 一天內連3起超商搶案
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 不退了！今年逾240位老師提「撤回退休」申請
- 川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 鏗鏘集》呼吸自由的空氣
- 景氣回春？ 3月製造業PMI指數創新高
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 蔣萬安邏輯不清？葉宜津1分鐘質詢打臉
- 台客走私黃金到日本 過去1年高達400公斤
- 連勝文批見識短淺 柯文哲：沒空看無法回應
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- 〈愛の相親事件簿〉想像婚姻 預見未來
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- 同時同地同一警 酒駕男又栽了
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
- 亞太美國學校今停工 縣府：假日施工仍照罰
- 歐股同步收紅 市場關注川習會
- 羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
- 豬哥亮挺過清明 主治醫：撐多久算多久
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- （獨家）豬哥亮病房開口 語調平穩講了這句話
- 被小屁孩利用典當贓物 2大學生被起訴
- 墾丁音樂季人少到快消滅？春吶、春宴要續辦
- 祭祖火燒車 網友：孝順燒真的
- 林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 拍扁麵包師要開班授徒 結果報名人數只有…
- 像到萌翻了！隋棠愛女炸毛撞臉花媽
- 《終結者》玩完了？阿諾對續集停拍霸氣回應
- 8家牧場連假偷排廢水 屏東環保局開罰
- 馬景濤離婚 小21歲辣妻︰最好的安排
標題：川普通俄門 再爆阿聯高層牽線
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email