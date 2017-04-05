大法官任命案 美參院兩黨對峙
民主黨冗長辯論拖延
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國參議院全院七日就川普總統提名的聯邦最高法院大法官人選戈蘇奇任命案進行表決，參院民主黨人三日已湊足以「冗長辯論」（filibuster）阻撓投票所需的票數，共和黨人則揚言會強渡關山，發動所謂「核彈手段」（nuclear option），來降低通過終止辯論的表決門檻，一場參院的議事程序對峙大戰正方興未艾。
共和黨核彈手段重新表決
參院司法委員會成員三日以符合各自政黨立場的十一票對九票，通過將戈蘇奇任命案送交全院表決，預定七日投票。在參院中席次過半的共和黨（五十二席）誓言會讓戈蘇奇任命案過關，但參院在就戈蘇奇任命案表決前，必須先進行結束辯論的程序性投票「終結辯論表決」（cloture vote），此一表決過關的門檻是六十票，若未過關，就無法針對戈蘇奇任命案投票，而是進入「冗長辯論」。
截至美東時間三日晚間（台灣時間四日早上），已有四十一名參院民主黨人表態支持「冗長辯論」、僅四名參院民主黨人（西維吉尼亞州參議員曼欽、北達科他州參議員海特坎普、印第安納州參議員唐納利與科羅拉多州參議員班奈特）倒戈加入共和黨陣營，意味參院全院表決戈蘇奇任命案遭「冗長辯論」阻擋，已成定局。
對此，參院共和黨人的因應之道是發動「核彈手段」，即改變參院議事規則，將「終結辯論表決」的過關門檻從六十票降至五十一票，即只要有五十一票贊成便可終結「冗長辯論」與逕行表決，這對掌控參院五十二席的共和黨人顯然相當有利。只要「冗長辯論」遭「終結辯論表決」推翻，參院全院便可就戈蘇奇任命案進行表決；聯邦最高法院大法官任命案同樣採簡單多數決，意即參院共和黨人可再度憑一黨之力，把戈蘇奇送入聯邦最高法院。
參院共和黨人在面對「冗長辯論」時雖也可撤回戈蘇奇任命案，但顯然不會這麼做。共和黨籍的參院司法委員會主席海契說，除了改變規則，共和黨人別無選擇。參院少數黨（民主黨）領袖舒默說，共和黨人可以發動「核彈手段」，也可以和民主黨人協商以保留參院傳統，並呼籲共和黨人撤回戈蘇奇任命案。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台中治安不平靜 一天內連3起超商搶案
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 不退了！今年逾240位老師提「撤回退休」申請
- 川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 鏗鏘集》呼吸自由的空氣
- 景氣回春？ 3月製造業PMI指數創新高
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 蔣萬安邏輯不清？葉宜津1分鐘質詢打臉
- 台客走私黃金到日本 過去1年高達400公斤
- 連勝文批見識短淺 柯文哲：沒空看無法回應
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- 〈愛の相親事件簿〉想像婚姻 預見未來
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- 同時同地同一警 酒駕男又栽了
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
- 亞太美國學校今停工 縣府：假日施工仍照罰
- 歐股同步收紅 市場關注川習會
- 羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
- 豬哥亮挺過清明 主治醫：撐多久算多久
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- （獨家）豬哥亮病房開口 語調平穩講了這句話
- 被小屁孩利用典當贓物 2大學生被起訴
- 墾丁音樂季人少到快消滅？春吶、春宴要續辦
- 祭祖火燒車 網友：孝順燒真的
- 林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 拍扁麵包師要開班授徒 結果報名人數只有…
- 像到萌翻了！隋棠愛女炸毛撞臉花媽
- 《終結者》玩完了？阿諾對續集停拍霸氣回應
- 8家牧場連假偷排廢水 屏東環保局開罰
- 馬景濤離婚 小21歲辣妻︰最好的安排
標題：大法官任命案 美參院兩黨對峙
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email