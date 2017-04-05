大法官任命案 美參院兩黨對峙

2017-04-05

民主黨冗長辯論拖延

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國參議院全院七日就川普總統提名的聯邦最高法院大法官人選戈蘇奇任命案進行表決，參院民主黨人三日已湊足以「冗長辯論」（filibuster）阻撓投票所需的票數，共和黨人則揚言會強渡關山，發動所謂「核彈手段」（nuclear option），來降低通過終止辯論的表決門檻，一場參院的議事程序對峙大戰正方興未艾。

共和黨核彈手段重新表決

參院司法委員會成員三日以符合各自政黨立場的十一票對九票，通過將戈蘇奇任命案送交全院表決，預定七日投票。在參院中席次過半的共和黨（五十二席）誓言會讓戈蘇奇任命案過關，但參院在就戈蘇奇任命案表決前，必須先進行結束辯論的程序性投票「終結辯論表決」（cloture vote），此一表決過關的門檻是六十票，若未過關，就無法針對戈蘇奇任命案投票，而是進入「冗長辯論」。

截至美東時間三日晚間（台灣時間四日早上），已有四十一名參院民主黨人表態支持「冗長辯論」、僅四名參院民主黨人（西維吉尼亞州參議員曼欽、北達科他州參議員海特坎普、印第安納州參議員唐納利與科羅拉多州參議員班奈特）倒戈加入共和黨陣營，意味參院全院表決戈蘇奇任命案遭「冗長辯論」阻擋，已成定局。

對此，參院共和黨人的因應之道是發動「核彈手段」，即改變參院議事規則，將「終結辯論表決」的過關門檻從六十票降至五十一票，即只要有五十一票贊成便可終結「冗長辯論」與逕行表決，這對掌控參院五十二席的共和黨人顯然相當有利。只要「冗長辯論」遭「終結辯論表決」推翻，參院全院便可就戈蘇奇任命案進行表決；聯邦最高法院大法官任命案同樣採簡單多數決，意即參院共和黨人可再度憑一黨之力，把戈蘇奇送入聯邦最高法院。

參院共和黨人在面對「冗長辯論」時雖也可撤回戈蘇奇任命案，但顯然不會這麼做。共和黨籍的參院司法委員會主席海契說，除了改變規則，共和黨人別無選擇。參院少數黨（民主黨）領袖舒默說，共和黨人可以發動「核彈手段」，也可以和民主黨人協商以保留參院傳統，並呼籲共和黨人撤回戈蘇奇任命案。