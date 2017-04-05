《中英對照讀新聞》France bans unlimited sugary drink refills－法國禁止含糖飲料無限續杯
◎魏國金
Restaurants and other spaces catering to the public in France have been banned from offering unlimited sugary drinks in an effort to reduce obesity. It is now illegal to sell unlimited soft drinks at a fixed price or offer them unlimited for free.
在法國，餐廳以及其他對公眾提供餐飲服務的場所，已被禁止無限量供應含糖飲料，以致力減少肥胖。以固定價格販售無限量的非酒精飲料，或無限量地免費供應它們，現在皆屬違法。
The World Health Organization （WHO） recommends taxing sugary drinks, linking them to obesity and diabetes. The new law in French targets soft drinks, including sports drinks containing added sugar or sweeteners. All public eateries, from fast-food joints to school canteens, are affected. The aim of the law is to "limit, especially among the young, the risks of obesity, overweight and diabetes" in line with WHO recommendations.
世界衛生組織（WHO）建議對含糖飲料課稅，並將它們與肥胖及糖尿病建立關連。法國這項新法鎖定的非酒精飲料，包括添加糖或甜味劑的運動飲料。所有公眾餐飲店，從速食店到學校餐廳都受到影響。該法的目的是「限制，特別是年輕族群，肥胖、過重與糖尿病風險」，以符合WHO的建議。
A recent Eurostat survey of adult obesity put the French at 15.3%, which is just below the EU average of 15.9%. France was slimmer than the UK （20.1%） but fatter than Italy （10.7%）. Past the age of 30, nearly 57% of French men are overweight or obese, according to a report published in October by the French medical journal Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire. Some 41% of women in the same age category are also overweight or obese, the study found.
歐盟統計局近期針對成人肥胖的調查顯示，法國為15.3%，略低於歐盟平均值15.9%。法國比英國（20.1%）苗條，但比義大利肥胖（10.7%）。而根據法國醫學期刊「流行病學週報」去年10月刊登的一份報告，年過30歲後，近57%的法國男人過重或肥胖。同一年齡組有約41%女性也是過重或肥胖，該研究發現。
《新聞辭典》
refill：再度裝滿。例句：Let me refill your glass.（讓我再為你斟滿這一杯。）
fixed price：固定價格、定價。例如：a fixed price contract（固定價格合約）
in line with：與....一致、符合。例句：This plan is in line with my ideas.（這項計畫符合我的想法。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- MLB》1A直升大聯盟 菜鳥158火球讓重砲看傻（影音）
- 台中治安不平靜 一天內連3起超商搶案
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 不退了！今年逾240位老師提「撤回退休」申請
- 川普限縮H-1B簽證 衝擊科技業
- 被爆逼妻離婚 林國春發聲明：家家有本難念的經
- 鏗鏘集》呼吸自由的空氣
- 景氣回春？ 3月製造業PMI指數創新高
- 被質疑沒上大學 爆紅「北一女神」高EQ回應！
- 周刊爆與吳志剛閃分內幕 李婉鈺說話了
- 《自由廣場》《林保華專欄》川習會應端出香港
- 蔣萬安邏輯不清？葉宜津1分鐘質詢打臉
- 台客走私黃金到日本 過去1年高達400公斤
- 連勝文批見識短淺 柯文哲：沒空看無法回應
- NBA》背靠背戰績太慘 詹皇明不輪休討伐綠衫軍
- 〈愛の相親事件簿〉想像婚姻 預見未來
- R1M時速可破300公里 全球限量500台
- 同時同地同一警 酒駕男又栽了
- 女歌手瀕臨死亡邊緣 遺願聽了超心酸
- 選舉幫柯P站台 陳佩琪：能力OK、責無旁貸
- 亞太美國學校今停工 縣府：假日施工仍照罰
- 歐股同步收紅 市場關注川習會
- 羅智強讚蔣中正對台經濟貢獻 鄉民一句話突破盲點！
- 豬哥亮挺過清明 主治醫：撐多久算多久
- 選將尊賴 看板、臉書放合照吸票
- （獨家）豬哥亮病房開口 語調平穩講了這句話
- 被小屁孩利用典當贓物 2大學生被起訴
- 墾丁音樂季人少到快消滅？春吶、春宴要續辦
- 祭祖火燒車 網友：孝順燒真的
- 林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- NBA》林書豪帶頭衝 籃網飆分賞七六人24年來最大挫敗
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 拍扁麵包師要開班授徒 結果報名人數只有…
- 像到萌翻了！隋棠愛女炸毛撞臉花媽
- 《終結者》玩完了？阿諾對續集停拍霸氣回應
- 8家牧場連假偷排廢水 屏東環保局開罰
- 馬景濤離婚 小21歲辣妻︰最好的安排
標題：《中英對照讀新聞》France bans unlimited sugary drink refills－法國禁止含糖飲料無限續杯
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email