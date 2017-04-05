北韓駭孟加拉央行? 傳也鎖定台灣
〔編譯周虹汶／綜合報導〕總部設於俄羅斯的知名電腦安全公司「卡巴斯基實驗室」三日指出，孟加拉中央銀行設在美國紐約聯邦儲備銀行的帳戶去年三月遭駭客盜取八千一百萬美元案，首度出現北韓涉案的數位證據。根據報告，全球至少有十八國銀行、金融或貿易公司、賭場、數位貨幣企業等機構因相同手法被駭客團體「Lazarus」入侵，而台灣不僅是苦主之一，甚至曾被拿來當煙幕彈借地攻擊。
雖尚未掌握北韓政府幕後主使的證據，但國際安全專家研判，北韓因發展核子武器受到國際金融制裁，遭竊款項可能用於研發北韓核武與彈道飛彈計畫。
根據「卡巴斯基實驗室」三日提出關於「Lazarus」的五十八頁報告，除了孟加拉案由「Lazarus」分支組織「Bluenoroff」洗劫，以及專家先前就發現相同手法遭駭的厄瓜多、菲律賓、越南，另有哥斯大黎加、衣索比亞、加彭、印度、印尼、伊拉克、肯亞、馬來西亞、奈及利亞、波蘭、台灣、泰國、烏拉圭受害，甚至覬覦西方國家銀行，所幸多數並未得手。
「卡巴斯基實驗室」三日在安全分析師高峰會解釋道，該組織為隱藏真實身分，特別繞道至海外，從法國、南韓、台灣的伺服器發動攻擊；再將之與設於北韓的位址連接，以控制各國受感染的金融系統，企圖五鬼搬運。不料一度露出北韓連結，才被卡巴斯基識出馬腳。不過，「卡巴斯基實驗室」研究人員康路克表示，雖北韓政府嫌疑最大，仍不排除其他團體合謀或借刀殺人的可能性。
然而，外界早就咬定，孟加拉案乃北韓所犯。上月十五日，美國國家安全局副局長雷吉特引述民間公司的研究結論，指該案與北韓有強烈關聯，「此若屬實，對我而言，意味著北韓搶銀行」，「事關重大」。
「Lazarus」二○○九年發跡，一三年也疑似駭入南韓銀行與廣播系統，一五年底開始把興趣轉向全球金融體系。該組織去年才被英國國防承包商「BAE系統」指為一四年駭侵「索尼影視娛樂」的兇手，後者當年出品美國喜劇片《名嘴出任務》，拿美國脫口秀主持人銜命暗殺北韓最高領導人金正恩為劇情，北韓政府疑似因此動怒而發動攻擊，但至今矢口否認。
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