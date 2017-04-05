介入敘利亞內戰 俄成恐攻頭號目標

2017-04-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕外界一般印象大多以為美歐、中東國家爆發恐攻的頻率較高，其實俄羅斯正快速取代美國，淪為「開打」（Al Qaeda）、「伊斯蘭國」（ＩＳ）和其他遜尼派「聖戰士」的頭號目標，因此俄國第二大城聖彼得堡三日發生的地鐵爆炸案若是國際恐怖份子犯下或幕後主使，也不令人意外。

俄國淪為恐攻好發地其來有自，莫斯科近來加強對敘利亞的干預，還藉由在埃及空軍基地派駐特種部隊的方式，逐步介入利比亞，惹惱全球的遜尼派民兵，轉而視俄國為聖戰士的頭號公敵。此外，一旦敘國境內的ＩＳ覆滅，據估計兩千四百名來自俄國的聖戰士會設法返國並視克里姆林宮為寇讎，果真如此，屆時對俄國當局而言，恐攻情勢恐大幅惡化。

數千俄國公民前往敘國加入ＩＳ，大多來自俄國高加索（Caucasus）地區，其中許多已化為殘暴、善戰的聖戰士。如同英、法及比利時，俄國政府長久以來擔憂這些具豐富作戰經驗的公民可能返鄉搞破壞、製造混亂。因此俄國總統普廷二○一五年底首度下令空襲敘國，其目的昭然若揭，亦即趕在已成為恐怖份子的俄國公民從敘國回到俄國發動恐攻前，防患未然。

不過，部分分析家認為，俄國在敘國的軍事行動雖已成功消滅諸多潛在恐怖份子，惟此舉也可能激起許多其他人報復俄國。恐怖份子團體顯然已有新的頭號目標，在ＩＳ於二○一五年公布的名為「很快、非常快，血將溢灑如海洋」俄語影片中，一名ＩＳ戰士以莫斯科介入敘國並逐漸與敘國獨夫阿塞德、伊朗、黎巴嫩恐怖份子團體「真主黨」（Hezbollah）聯手為由，指克里姆林宮係什葉派勢力在全中東逐漸壯大的主要「幫兇」，直接點名威脅普廷，其他四十個敘國反阿政府團體也唱和。

過去廿年來，俄國境內的恐攻也出現質變，例如從要求俄國撤離車臣的車臣獨立運動，演變為欲在以穆斯林為主的北高加索地區建立「高加索酋長國」，該組織宣稱犯下一起二○○九年火車爆炸案、二○一○年莫斯科地鐵爆炸案與二○一一年對莫斯科杜莫迪多沃機場發動的自殺攻擊。