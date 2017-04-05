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近年衝擊大眾運輸系統恐攻案

2017-04-05

由於出入口和乘客為數眾多，地鐵和其他列車系統很難避免恐怖份子出入，因此這類大眾運輸系統近年來多次成為恐怖攻擊目標。以下為近年大眾運輸系統重大攻擊案：

2017/04/03 俄羅斯第二大城聖彼得堡地鐵遭自殺炸彈客攻擊，造成14人喪生，49人受傷。目前尚無任何組織承擔責任。

2016/03/22 比利時首都布魯塞爾機場和附近地鐵站遭自殺炸彈客攻擊，造成32人喪生，數十人受傷。伊斯蘭國宣稱犯案。

2015/11/13~14 自殺炸彈客和槍手攻擊法國首都巴黎的巴塔克蘭劇院、體育場、餐廳和酒吧，造成130人喪命，數百人受傷，造成大眾運輸系統關閉。伊斯蘭國宣稱犯案。

2005/07/07 自殺炸彈客在英國首都倫敦地鐵和雙層巴士上發動攻擊，奪走52條人命。疑似與「開打」恐怖組織有關的「歐洲基地聖戰秘密組織」宣稱犯案。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心

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  • 嫌犯當天疑似把裝滿炸藥的公事包置於地鐵列車上，由於爆炸威力強大，車廂內外一片狼藉。（取自網路）

    嫌犯當天疑似把裝滿炸藥的公事包置於地鐵列車上，由於爆炸威力強大，車廂內外一片狼藉。（取自網路）

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標題：近年衝擊大眾運輸系統恐攻案


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