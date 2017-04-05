俄地鐵恐攻14死 1嫌當場炸死
〔編譯茅毅／綜合報導〕俄羅斯第二大城聖彼得堡地鐵車廂三日發生恐怖攻擊事件，釀成十四人喪生、五十一人受傷。俄羅斯調查人員四日指出，引爆炸彈的嫌犯是二十二歲的吉爾吉斯裔俄國公民賈里羅夫（Akbarzhon Djalilov），與極端伊斯蘭主義者有關的他還放置第二個炸彈，所幸被當局拆解。
俄國媒體報導，賈里羅夫來自吉爾吉斯，背景不詳，據稱他在聖彼得堡餐館擔任壽司廚師，其「臉書」個人簡介聲稱他對功夫很著迷。國際傳真社（Interfax）報導，執法部門消息人士指稱，賈里羅夫與已知的伊斯蘭派極端份子有關聯，但未指明細節。
嫌犯是吉爾吉斯裔的俄國公民
吉爾吉斯當局表示，賈里羅夫在旅居俄國六年後取得公民資格。吉國情報單位「國安委員會」（ＧＫＮＢ）除指出此人於一九九五年生於該國南部的歐希（Osh）市外，未提供其他詳情。路透循社群媒體聯繫兩名賈里羅夫的舊識，據稱賈里羅夫幾年前搬到聖彼得堡，二○一二年底至一三年底間曾在當地一家壽司連鎖店工作。消息人士說，賈里羅夫自二○一一年以來就設籍在北聖彼得堡一棟全新落成的十六層大樓。
賈里羅夫涉案若經確認，或將成為莫斯科介入敘利亞內戰已導致俄國民眾淪為恐攻目標的證據。但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）認為，現在就說這起爆炸案的犯案動機為報復俄國介入敘國還太早，本案恰反映出莫斯科該加強反恐。
爆炸當時，俄國總統普廷正視察聖彼得堡，克里姆林宮對此只說，如此巧合「值得注意」，還稱這類攻擊是對包括總統在內的全民挑戰。本案發生後，也促使其他國家提高警戒，本身也是一連串恐攻苦主的法國，亦宣布巴黎加強維安措施。
地鐵四車站一度封閉 已恢復通車
俄羅斯新聞社（RIA Novosti）四日報導，當局接獲警告，三日事發的先納亞廣場（Sennaya Ploshchad）站可能再度遭攻擊，但之後解除警戒。事發後，包括該站在內至少四個車站一度封閉，但俄國幾家通訊社引述地鐵當局的話報導，全線與各站皆已恢復營運。
本案於三日下午發生，正當列車通過地下深處一個隧道之際，故爆炸威力更大，車廂門炸飛，目擊者形容，事發當時有乘客渾身是血與燒焦的屍體。俄國調查當局指出，嫌犯在車廂內引爆炸彈，並在放置於另一座地鐵站的未爆裝置上發現嫌犯的去氧核糖核酸（ＤＮＡ），已在死者中尋獲嫌犯的屍塊，顯示嫌犯為自殺炸彈客。
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