雲霄飛車困30米高空 日樂園驚魂
2017-04-04
日本三重縣長島樂園的雲霄飛車「嵐」，三日疑似因為安全裝置異常，導致運行中的雲霄飛車爬升到三十公尺高點時突然停止，七名乘客被吊在半空中長達十五分鐘，所幸無人受傷。一名女中學生脫困後驚魂未定地表示，「吊在半空中，好恐怖」。「嵐」是長島樂園今年三月新推出的驚叫雲霄飛車，全長三一○公尺，最高時速六十四公里，一次可搭載八名乘客，最大特色是座椅會在滑行過程中三百六十度前後翻轉，號稱是全球僅有三座的４Ｄ雲霄飛車，但上月啟動至今安全裝置的偵測器頻頻出包，三日上午也發生不正常停止的狀況，當時八名遊客在抵達終點前被吊在一公尺高的半空中，工作人員架了梯子才讓乘客脫困。（圖：取自網路，文：編譯林翠儀）
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