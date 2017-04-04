| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聖彼得堡地鐵爆炸 傳匿名電話警告下一波攻擊
 首頁 > 國際

英加義嬰兒 最愛哭

2017-04-04

〔編譯魏國金／綜合報導〕英國華威大學（Warwick University）研究發現，英國、加拿大與義大利寶寶在人生開始的前十二週，哭號的時間較其他工業化國家的新生兒長，而丹麥與德國新生兒則相對較不愛哭。

這份刊載於「小兒科期刊」（Journal of pediatrics）的研究，是研究人員對先前二十八份含括德國、丹麥、日本、加拿大、義大利、荷蘭與英國的相關研究報告進行整合分析後獲致的成果，研究對象達近八千七百名新生兒。該研究旨在了解嬰兒「百日哭」（colic）的程度。

嬰兒百日哭雖對健康無害，卻讓父母極為苦惱。而出生十二週以前的寶寶，每週至少三天，每天至少哭上三小時則被界定為最高程度的百日哭。結果研究人員發現，英國新生兒達該程度的比率為二十八％，僅落後加拿大的三十四％，而高於義大利的二十一％。相較之下，丹麥與德國的比率最低，分別為六％、七％。

研究也發現，寶寶出生後一到兩週，平均每天哭兩小時，到六週時，哭號量攀至高峰，每天平均哭上兩小時十五分鐘，之後逐步縮減，到十二週大時，平均每天哭一小時十分鐘。不過，每個寶寶狀況不同，有些一天僅哭三十分鐘，有些要哭到五小時以上。

領導該研究的華威大學教授沃克（Dieter wolke）說：「也許可從研究新生兒較少哭號國家的文化—包括是否該狀況肇因於養育子女的方式、與妊娠經驗相關因素，或者遺傳，而獲知更多。」他提到，丹麥與德國父母對子女較輕鬆，往往寶寶哭了一、兩分鐘後才去抱起孩子。然而，整體而言，英國的父母抱孩子的時間較少，但孩子一哭，很快就去抱小孩，這或許讓寶寶有放聲大哭的傾向。

廣告
  • 英國華威大學研究發現，英國、加拿大與義大利寶寶在人生開始的前十二週，哭號的時間較其他工業化國家的新生兒長，而丹麥與德國新生兒則相對較不愛哭。(路透資料照)

    英國華威大學研究發現，英國、加拿大與義大利寶寶在人生開始的前十二週，哭號的時間較其他工業化國家的新生兒長，而丹麥與德國新生兒則相對較不愛哭。(路透資料照)

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 英國研究
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：英加義嬰兒 最愛哭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.