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護達賴逃出西藏 隔58年再重逢

2017-04-04

正在印度東北部訪問的西藏精神領袖達賴喇嘛，二日與近六十年前曾護送他逃出西藏的印度邊界守衛納仁強杜拉達斯（Naren Chandra Das）重逢，達賴激動地擁抱自一九五九年別後便未曾碰面的達斯。達賴在東北部城市古瓦哈蒂（Guwahati）對七十九歲的達斯說，「看著你的臉，我現在才意識到我一定也很老了」。中國當年派軍鎮壓藏人抗暴後，達賴喬裝成士兵逃離西藏，達斯便是負責保護他的七名印度人之一，也是七人中唯一已知的在世者，當時他被下令不准和這位年輕的和尚交談，「我們的責任只有保衛和護送他度過其中一段旅程」。（法新社）

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    （法新社）

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