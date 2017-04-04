自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保

2017-04-04

〔編譯茅毅／綜合報導〕墨西哥地方報紙「華雷斯城北方報」（Norte de Ciudad Juarez）三月廿三日發生五十四歲女記者布瑞奇（Miroslava Breach）遭槍殺的暴力事件，該報二日表示，鑑於媒體工作者慘遭暴力對待，且兇嫌仍逍遙法外，只好被迫停刊。包括本案在內，墨國三月份已有三名媒體工作者遇害。「華盛頓郵報」三日指出，墨國新聞界正面臨一波「空前的」暴力攻擊。

墨記者 上月三人遇害

該報在二日的社論中寫道，當天將是紙本最後一次出刊。該報編輯康圖（Oscar Cantu）並未說明電子報何時跟進，只說電子報「不久」也將停刊。華雷斯是人口一三○萬的邊境城市，與美國德州艾爾帕索（El Paso）接壤。

育有三個小孩的布瑞奇在墨國奇瓦瓦（Chihuahua）住家外停車時，遭連開八槍橫死，當時一名小孩在車裡，所幸並未受傷。槍手行兇後還留下一張寫有「這就是大嘴巴的下場」的便條。布瑞奇擔任記者長達二十年，生前曾廣泛報導組織犯罪、貪瀆、毒品走私美國與奇瓦瓦州政治人物間的牽連。

墨國長久以來治安不佳，英國廣播公司（ＢＢＣ）引述非營利「保護記者委員會」（ＣＰＪ）數據報導，自一九九二年以來，累計已有卅五名墨國媒體工作者因其職業遭到殺害，其中四分之一在死前還慘遭酷刑，另有三人在危險的採訪工作中喪命。ＣＰＪ指出，這段期間還有五十名記者死因不明。

奇瓦瓦州官方坦承，州政府對當地犯罪組織束手無策，已請求聯邦政府協助當地警方打擊毒梟。「無國界記者組織」指出，對記者而言，全球最危險的國家依序為敘利亞、阿富汗和墨西哥。