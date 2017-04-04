川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選

2017-04-04

等調查完成 川普支持對俄強硬

〔編譯魏國金／綜合報導〕儘管美國總統川普對於俄羅斯干預美國大選，以助其入主白宮之說一再斥為「假新聞」，但他任命的美國駐聯合國大使海利二日卻斬釘截鐵地說，俄國插手美國大選毋庸置疑，一旦相關調查完成，川普也將全然支持對克里姆林宮採取強硬行動。她也點名中國：「我知道中國希望看到北韓停止核試驗，那就拿出證明！」

高調批俄 稱川普一次也沒反對

海利接受美國廣播公司新聞網（ABC News）專訪時表示，「我們不要任何國家插手我們的選舉，永遠是這樣，我們必須對此非常堅決。」她說，雖然川普多次表示他敬重俄國總統普廷，但他「一次也沒有打電話要我別嚴厲批評俄國」；她對俄國的強硬立場並未與川普矛盾。

不過，川普對他的選戰團隊親信與俄國掛勾的說法，一再痛批為「假新聞」。一日他持續推文攻擊：「說川普勝選無望的同一批假新聞媒體，現在強推俄羅斯假消息。全是騙局！實情結果是監控與洩密！去揪出洩密者！」

海利表示，她在克里米亞與烏克蘭等議題上「嚴厲批評俄國」，莫斯科在烏克蘭與任何干預美國大選的行徑都將招致懲罰。而被詢及是否認為川普應公開對俄國採取較強硬立場時，她說，「當然，他正在處理許多事」，「與俄國現在不存在情份或任何關係，他們知道我們恢復力量、取回發言權、開始重拾領導。坦白說，在聯合國，我聽到最多的評語是，他們非常高興看到美國再度掌舵。」

儘管川普即將在本週會見中國國家主席習近平，為美中關係定調，但海利在訪談中仍不忘批評中國。海利要求北京停止暗中進口北韓煤炭，嚴肅遏阻平壤的核武與飛彈計畫。她說：「我知道中國說他們擔心北韓，我知道中國希望看到北韓停止核試驗，那就證明它！證明它！」