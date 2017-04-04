厄執政黨大選險勝 阿山吉安了

2017-04-04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南美洲產油國厄瓜多二日總統決選大勢底定，左派候選人莫雷諾（Lenin Moreno）以僅二％差距勝出，成功阻止右派勢力掌權，將延續執政黨的社會主義路線，但保守右派對手拉索（Guillermo Lasso）怒斥選舉舞弊、揚言驗票。此外，「維基解密（WiKiLeaks）」創辦人阿山吉（Julian Assange）也拜執政黨勝選所賜，逃過被取消庇護令的命運。

厄瓜多二日的總統次輪投票競爭激烈，根據全國選舉委員會數據，隨著全國廿四省開票工作完成，執政黨「祖國聯盟運動（PAIS Alliance Party）」候選人、六十四歲的前副總統莫雷諾，以五十一．一％得票率篤定當選，擊敗得票率為四十八．九％的在野黨候選人、前銀行家拉索，預計在五月廿四日宣誓就職。曾因遭遇搶劫、不幸被子彈射中背部而半身不遂的莫雷諾，預定五月廿四日宣誓就職。

然而，開票過程中一度引用三個出口民調，深信自己最後會當選的拉索，在選舉結果出爐後仍不願認輸，質疑二月十九日首輪投票的開票工作耗時三天才完成，此次卻僅不到一日就知曉結果，怒斥對手選舉舞弊，現任總統柯利亞（Rafael Correa）企圖扶植「非法」政府，根本是「病態」，將要求重新驗票，以「捍衛厄瓜多人的意志」。

右派候選人不認輸 支持者暴動

路透報導，數千名拉索支持者在其家鄉瓜亞基爾（Guayaquil）聚集，甚至向警方丟擲棍棒後，最後被警方以催淚瓦斯驅離；另有上百人前往首都基多（Quito）的選委會大樓外，揮舞黃、藍、紅色組成的厄瓜多國旗，怒喊「拒絕舞弊」、「我們不要變成另一個委內瑞拉」，還一度企圖闖入。總統柯利亞隨即譴責拉索支持者試圖以暴力方式，推翻選舉結果，莫雷諾也斥責拉索是在「誤導民眾」。

法新社報導，席捲拉丁美洲已十年的左派「粉紅浪潮」，近年來因貪污、經濟衰退等原因逐漸被淘汰，阿根廷、巴西、秘魯等國紛紛「向右轉」，被視為左派堡壘的委內瑞拉，也因經濟衰退而陷入長期的政治動盪。因此，厄瓜多此次選舉結果，意味右派勢力終於在拉丁美洲踢到鐵板。受柯利亞欽點為接班人的莫雷諾，勝選後可望延續其「二十一世紀社會主義」的執政理念。

另一方面，「維基解密」創辦人阿山吉二○一二年從美國流亡後，立場反美的柯利亞一直予其政治庇護令，但拉索曾矢言，勝選後不再庇護阿山吉，命其在三十天內離開厄瓜多駐英國大使館。然而，隨著拉索敗選，吃下一劑定心丸的阿山吉隨即推文反諷拉索，「我誠摯邀請拉索，（帶著或不帶著避稅的數百萬元）在三十天內離開厄瓜多」。拉索曾被爆料與「巴拿馬文件（Panama Papers）」避稅醜聞有關。