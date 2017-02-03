柏克萊校園示威 川普回嗆砍補助
2017-02-03
美國總統川普簽署禁止穆斯林移民入境的禁令，引發全美各地抗議不斷，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）一日也爆發示威，抗議保守派新聞網站「布萊巴特新聞網（Breitbart）」具爭議的科技編輯亞諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）來校演講。數以百計的學生和其他示威者砸碎玻璃、縱火，向鎮暴警察投擲煙火和爆裂物，警方則以催淚瓦斯回擊，演講活動因而被迫取消，柏克萊也進入封鎖狀態。
川普二日推文警告，若柏克萊不容許言論自由，對不同觀點的無辜者施加暴力，將刪減聯邦撥款（NO FEDERAL FUNDS?）。
「另類右派」運動人士亞諾波洛斯是川普支持者，以在社群媒體發表挑釁言論聞名，去年七月因帶頭霸凌「魔鬼剋星（Ghostbusters）」非裔女星萊斯里瓊斯（Leslie Jones），導致其推特帳號遭停權。（歐新社）
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