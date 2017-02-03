川普新政擬擴大 危及ＬＧＢＴ權益

2017-02-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普正式上任後，白宮官網攸關女同性戀、男同性戀、雙性戀及變性社群（ＬＧＢＴ）的議題突遭移除，令倡議團體憂心忡忡。美國廣播公司（ＡＢＣ）一日披露，川普政府內近日流傳一份行政命令草案，其內容是關於「宗教自由」，可能會剝奪ＬＧＢＴ族群免於歧視的權利。

行政命令草案曝光 同志等族群憂心

白宮曾於一月三十一日表示，川普決心保護所有美國人的權益，包括ＬＧＢＴＱ族群（Ｑ意指性別認同未定者），將繼續前總統歐巴馬於二○一四年簽署的行政命令，亦即保護該族群在職場免於歧視。

根據左派雜誌「國家（The Nation）」取得的一份流傳行政命令草案。川普將豁免個人或宗教組織，以宗教或道德為由，反對同性婚姻、婚前性行為、墮胎或性別認同，並剝奪女性避孕和墮胎的權益。

另外，一名政府官員也提供ＡＢＣ一份行政命令草案影本，名稱為「建立一份政府範圍內倡議，以尊敬宗教自由」，儘管具體內容仍不清楚，但倡議組織相信，該草案將危害ＬＧＢＴＱ團體的權益。

同性戀反歧視組織「ＧＬＡＡＤ」主席艾里斯（Sarah Kate Ellis）指出，如果該份文件中的任何東西成為聯邦法律，等同發放允許歧視的全國性執照，將會危及ＬＧＢＴＱ族群及其家人。他們計畫於二日晚上在紐約市石牆酒吧（Stonewall Inn）示威。