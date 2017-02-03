反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭

2017-02-03

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國政府原有一個名為「反制暴力極端主義（ＣＶＥ）」的計畫，旨在對抗各種暴力意識形態，但路透一日獨家報導，川普政府欲修改該計畫並更改名稱，將ＣＶＥ改成「反制伊斯蘭（Islamic）極端主義」或「反制激進伊斯蘭（Radical Islamic）極端主義」，亦即美國未來將集中全力打擊伊斯蘭極端主義。

未來將集中全力打擊

如此政策轉變可從美國總統川普於選戰時在俄亥俄的一場演說窺見端倪，他對支持者說，「伊斯蘭國（ＩＳ）」正蹂躪中東，西方國家的穆斯林移民正殺害夜店、辦公室及教堂裡的無辜者，不能允許「激進伊斯蘭充滿仇恨的意識形態在我們自己的社區存在或蔓延」，亦即有必要採取非常手段。此外，川普也認同幕僚對伊斯蘭根深柢固的懷疑，尤其是國家安全顧問弗林及首席策士巴農。

曾聽取簡報的五名消息人士向路透表示，ＣＶＥ將不再鎖定白人至上主義者這類同樣在美國國內利用炸彈襲擊與槍擊的暴力方式表達訴求之團體。ＣＶＥ計畫係以透過社區夥伴及教育計畫防止團體或潛在的「孤狼」攻擊者為目標，抑或與Google與「臉書」這類公司合作，採取反制訊息（counter-messaging）作戰。

美與穆斯林更難合作

ＣＶＥ支持者擔心，穆斯林業已對是否要信任川普政府而猶豫不決，將該計畫重新包裝之舉，恐令美國政府與穆斯林合作的難度更高，尤其是在川普一月廿七日發布一紙暫時限制七個以穆斯林為主的國家赴美的行政命令之後。不過，部分支持者也批評，偏重美國居民且與打擊網路極端主義的軍事作為各行其是之ＣＶＥ無甚作用。

若干共和黨國會議員長久以來質疑該計畫為政治正確且無效，堅稱選用「激進伊斯蘭」這個名詞做為諸多暴力攻擊事件的觸發者，將有助美國集中嚇阻作為。但「穆斯林公共事務協會（ＭＰＡＣ）」政策主任哈瓦（Hoda Hawa）表示，國土安全部已告知她，川普政府將把ＣＶＥ計畫從對付一切的暴力意識形態，改為側重伊斯蘭極端主義。她認為，美國政府正鎖定一個宗教信仰團體，並使這樣的團體遭有色眼光看待。