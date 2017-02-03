反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國政府原有一個名為「反制暴力極端主義（ＣＶＥ）」的計畫，旨在對抗各種暴力意識形態，但路透一日獨家報導，川普政府欲修改該計畫並更改名稱，將ＣＶＥ改成「反制伊斯蘭（Islamic）極端主義」或「反制激進伊斯蘭（Radical Islamic）極端主義」，亦即美國未來將集中全力打擊伊斯蘭極端主義。
未來將集中全力打擊
如此政策轉變可從美國總統川普於選戰時在俄亥俄的一場演說窺見端倪，他對支持者說，「伊斯蘭國（ＩＳ）」正蹂躪中東，西方國家的穆斯林移民正殺害夜店、辦公室及教堂裡的無辜者，不能允許「激進伊斯蘭充滿仇恨的意識形態在我們自己的社區存在或蔓延」，亦即有必要採取非常手段。此外，川普也認同幕僚對伊斯蘭根深柢固的懷疑，尤其是國家安全顧問弗林及首席策士巴農。
曾聽取簡報的五名消息人士向路透表示，ＣＶＥ將不再鎖定白人至上主義者這類同樣在美國國內利用炸彈襲擊與槍擊的暴力方式表達訴求之團體。ＣＶＥ計畫係以透過社區夥伴及教育計畫防止團體或潛在的「孤狼」攻擊者為目標，抑或與Google與「臉書」這類公司合作，採取反制訊息（counter-messaging）作戰。
美與穆斯林更難合作
ＣＶＥ支持者擔心，穆斯林業已對是否要信任川普政府而猶豫不決，將該計畫重新包裝之舉，恐令美國政府與穆斯林合作的難度更高，尤其是在川普一月廿七日發布一紙暫時限制七個以穆斯林為主的國家赴美的行政命令之後。不過，部分支持者也批評，偏重美國居民且與打擊網路極端主義的軍事作為各行其是之ＣＶＥ無甚作用。
若干共和黨國會議員長久以來質疑該計畫為政治正確且無效，堅稱選用「激進伊斯蘭」這個名詞做為諸多暴力攻擊事件的觸發者，將有助美國集中嚇阻作為。但「穆斯林公共事務協會（ＭＰＡＣ）」政策主任哈瓦（Hoda Hawa）表示，國土安全部已告知她，川普政府將把ＣＶＥ計畫從對付一切的暴力意識形態，改為側重伊斯蘭極端主義。她認為，美國政府正鎖定一個宗教信仰團體，並使這樣的團體遭有色眼光看待。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北聯幫老大 驚傳猝死家中
- 獨家》失憶18年 城市隱形人罹癌盼找回身分
- 朵朵小語 非寬恕
- 做好世大運 柯文哲︰穩紮穩打
- 經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容
- 台電：去年供電驚心動魄 今年更嚴峻
- 傷兵一大串 洪總三聲無奈
- 華視新春團拜 財神到討吉利
- 從0冠到89冠 費爸歸功愛妻
- 白宮首席策士:美中爭南海 10年內必戰
- 拚命幫兒撿船 慈父枉死沉湖底
- 社論》抽籤看國運？
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Uber suspends ride-hailing services
- 陳立宏抗癌2年 結束化療續復健
- 砸錢投資？ 傳安倍訪美將送大禮
- 熱火燒出9連勝 球員參不透
- 三立熱鬧開工團拜 狂撒1600個紅包
- 當藥廠門神 食藥署前稽查員被訴
- 台灣之「光」！發現化石膠原蛋白 恐龍演化可揭秘
- 「多喝一杯白開水」 可助減重
- 中資亨得利 再砸4.8億掃店面 買忠孝東路五段店面 每坪430萬創該區段新高
- 新出爐國務卿 俄國搶著會面
- 6都元月房市開紅盤 新北交易量年增7成
- 超「胸」新人！I罩杯巨乳寫真女星轉入暗黑界
- 高苑進HBL8強 議長贈金鼓勵拿冠軍
- 「大王」2月出任務 讓各國球探記住他！
- 情人節下廚魅力 愛情提味加溫
- 焦點評論》當然是曠職
- 三分球飆破2千 卡特史上第5人
- 宏碁轉型奏效 陳俊聖今年接董座
- 大谷退出經典賽? 可能得開刀
- 愛台老榮民 600萬捐國庫
- 難兄酒駕 難弟頂罪罪更重
- 台灣女網賽》澳網青少男雙奪冠 許育修謝母恩
- 台鐵發曠職通知書 交部支持循法處理
- 台商黨代表餐會 洪郝詹現身搏感情
- 台股開紅盤盛轉衰 爆1300億大量
- 草莓祭酸甜滋味 開工樂趣多
- 自由廣場》廢票救台灣
- 郭冠英案違正義 錢林慧君促銓敘部上訴
標題：反制極端 美擬鎖定激進伊斯蘭
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email