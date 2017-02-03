全球撻伐 川普移民禁令漸鬆綁
七國民眾有綠卡者 不受影響
〔編譯周虹汶、陳正健／綜合報導〕美國總統川普上月二十日上任以來發布連串行政命令限制外來人口，二十七日特別針對敘利亞、伊拉克、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、葉門國民停發簽證九十天，令當地移民人人自危。對此，美國聯邦法官上月三十一日下達臨時禁制令，宣告持有效移民簽證的此七國民眾入境不受二十七日禁令影響，要求川普政府旗下官員放行。此令正待美國司法部審核，但面臨各界一週以來抵制的川普政府似已有意鬆綁。
又一聯邦法官 違抗川普禁令
繼至少四州法官力挺移民，三十一日加入違抗川普行列的是加利福尼亞中區地區法院海地裔美國籍法官白若堤（André Birotte Jr.），他也是首位支持上述七國合法移民者的聯邦法官，但僅限於持有有效綠卡而可合法永久居留的外籍人士，未持有移民簽證的外國旅遊人士、商務人士、學生、或專業工作者無法一體適用。
此外，《華盛頓郵報》也取得其他流傳的行政命令草案，據稱川普政府正研擬禁止可能需要社會救濟的移民申請人，即便已在美國定居，只要仰賴納稅人的救助，就有可能遭到強制遣返。
《華郵》取得的另一份草案顯示，川普政府考慮消除吸引大量移民的「就業磁鐵」，如果外籍人士被認定不符美國的「國家利益」，或是違反移民法律，其工作簽證將會遭到取消。該計畫旨在降低納稅人的社服負擔。
這些草案僅在行政官員間流傳，但仍不清楚川普會否簽署。白宮亦未證實或否認這些草案的真實性。如果這些草案付諸實現，恐將大量限制所有類型的移民和赴美旅遊，使七個穆斯林國家公民不允入境的禁令更加擴大。
不過，航空公司一日已紛紛獲報，川普對禁令的強硬立場似已逐漸軟化：此七國擁有美國合法永久居留權的民眾，依舊是「全球入境（Global Entry）」計畫一員，不受川普禁令影響；不過，合法居留加拿大的此七國民眾，須出示美國簽證及接受海關檢查才能進入美國。
禁錯對象 美恐怖份子沒來自七國
英國「獨立報（Independent）」報導，卡托研究所（Cato Institute）的研究人員諾拉斯特（Alex Nowrasteh）比對採自數個來源的數據，分析在美國國內犯罪的他國恐怖份子資料，發現在過去四十一年內，沒有任何美國人被遭禁七國的恐怖份子殺害，部分在美國境內落網的恐怖份子，甚至是來自日本等意料之外的國家。
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標題：全球撻伐 川普移民禁令漸鬆綁
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