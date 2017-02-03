德州撲克高手也臣服 人工智慧又贏了
〔編譯陳正健／綜合報導〕人工智慧（AI）近二十年來分別在象棋、圍棋和西洋棋上戰勝人類，如今連德州撲克也都淪陷！美國卡內基美隆大學（CMU）研發的人工智慧「Libratus」一月三十一日於賓州創造歷史，在為期二十天的無限注德州撲克錦標賽中，擊敗四名頂級人類選手，贏得高達一百七十萬美元（約五千三百萬台幣）的籌碼，據稱這是人類首次在此遊戲中落敗。
人類首次落敗 僅贏了5天
Libratus的勝利之所以備受矚目，主因是德州撲克屬於「非完整資訊遊戲」（imperfect information game），就如真實世界賽事，電腦無法發現所有問題，難以對抗人類行為的不可預測性，因此被視為人類最後仍佔優勢的項目。
虛張聲勢致勝 可幫忙殺價
不過，Libratus在與人類高手對戰時佔盡優勢，致勝原因之一是它懂得「虛張聲勢」。卡內基美隆大學計算機科學學院教授芬尼（Frank Pfenning）指出，人工智慧成功發展這樣的能力，是科學上重大的一步，其原理可應用於許多方面。智慧型手機未來可能在人類購車時幫忙砍價。
二○一五年，卡內基美隆大學也曾打造類似的人工智慧，名為「Claudico」，當時也找了多名頂級人類高手參賽，但Claudico幾乎每戰皆輸。人類選手在八萬手的對戰中，贏了超過七十萬美元。
德國撲克高手金姆（Dong Kim）兩場賽事都有參與。他表示，人類選手過去痛擊Claudico，把它唬得團團轉，但Libratus在演算法上有較少的程式錯誤。在這次二十天的賽事中，人類選手僅贏了五天。
共同創造Libratus的學者桑德霍姆（Tuomas Sandholm）指出：「最好的人工智慧能就非完整資訊進行策略推理，現在已經超越最棒的人類。這項技術可應用於資訊不完整的情況下，包括商業談判、軍事策略、網路安全和醫療診斷等。」
此前，加拿大亞伯達大學（University of Alberta）和捷克兩所大學曾宣稱，他們研發的人工智慧「DeepStack」，在無限注德州撲克中擊敗人類職業玩家，此舉史無前例。然而，桑德霍姆駁斥，DeepStack並未與最頂尖的人類選手比賽。
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